Gedesillusioneerd McLaren werkt hard aan oplossingen remprobleem

De eerste Grand Prix van het seizoen werd een behoorlijke domper voor McLaren. Daniel Ricciardo bleef steken op de veertiende plek. Voor Lando Norris zat er niet meer in het vat dan de vijftiende plaats. Beiden klaagden over een gebrek aan grip met de MCL36. Paniek dus bij het team uit Woking. Norris was na de deceptie van zondag op de vlakte over wat eraan scheelt. "We hebben het op het moment gewoon niet voor elkaar", zei hij onder meer tegen Motorsport.com. "We zitten er heel ver vanaf. Niet een klein beetje. Een heel eind. We moeten er in de komende maanden achter zien te komen wat er gaande is en hoe we het kunnen verbeteren.”

Remproblemen McLaren

Technisch directeur James Key laat weten dat de remproblemen, die bij de testritten in Bahrein opspeelden, McLaren sowieso op achterstand hebben gezet. Tijdens de tweede wintertest raakten de remmen plotseling oververhit. De Monza 2021-winnaar schreef dit toe aan het ontwerp van de voorremmen. Het probleem speelde niet op bij de eerste test in Barcelona doordat de temperatuur er veel lager was. Door de remproblemen konden er minder kilometers dan gepland worden afgelegd. De problemen kwamen als een verrassing, zegt Key, die ook aangeeft dat het euvel een ingewikkeld vraagstuk is en nog niet helemaal verholpen. "Volgens mij toont het aan hoe nieuw deze auto's zijn en hoeveel we nog steeds moeten leren over het optimaal prepareren van de bolides."

"Het was zeer vreemd", gaat Key verder over het remprobleem. "De brake duct voldeed namelijk aan al onze criteria wat betreft het koelen, en toch werkte het niet. Dan vraag je jezelf af: wat is hier allemaal aan de hand? Je gaat op onderzoek uit en dan ontdek je dat er omstandigheden zijn waarbij alles ineens uitgeschakeld wordt."

Hard gewerkt

Met man en macht is in de fabriek in Woking gewerkt aan oplossingen voor de eerste race. Maar de tijd bleek een schoft en het lukte niet om het probleem helemaal weg te kunnen nemen voor de eerste race. "Men heeft fantastisch werk verricht door snel het probleem in kaart te brengen en oplossingen te bedenken vanuit een aerodynamische benadering, en dit toe te passen in het ontwerp van de wagen. Het is even geleden dat we zoiets moesten doen, dus het team heeft het uitstekend gedaan. We hebben er ook veel van geleerd. Niet alle methodologieën waar je op vertrouwt kun je blijkbaar toepassen als zoiets geks gebeurt."

McLaren liet na de problemen bij de test in Bahrein weten aan een meer verfijnde versie van de voorremmen te werken. Bij de eerste Grand Prix zou een gemetalliseerde versie van de koolstofvezel kap, die McLaren tijdens eerste twee tests gebruikte, aangebracht gaan worden. Volgens teambaas Andrea Seidl wordt nu hard gewerkt aan de nieuwe onderdelen. "Uiteraard moeten die zo snel mogelijk naar het circuit komen. We zijn bezig om te bekijken wat we kunnen gaan inzetten bij de komende races in Jeddah en Melbourne."