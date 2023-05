Red Bull Racing RB19 detail

In de voorbereiding op de eerste vrije training krijgen we een mooi beeld van wat er onder de remtrommel gebeurt. De remklauw is goed zichtbaar, met de kleine pinnetjes die helpen voor de koeling en gewichtsbesparing. Zie ook de fairing van de remschijf, die vergroot is ten opzichte van vorig jaar.

Red Bull Racing RB19 detail

De remconfiguratie met de behuizing van de remklauw gemonteerd. Het element bevat openingen om de warmte weg te leiden.

Scuderia Ferrari voorvleugel detail

Detailopname van de voorvleugel van de Ferrari SF-23, en dan met name de zogenaamde ‘slot gap separators’. Deze zijn bedoeld om de vleugel af te stellen, maar dienen ook zeer zeker een aerodynamisch doel om de lucht langs de voorband te sturen.

Alpine A523 bodywork detail Foto: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Een blik op de cockpit van de Alpine A523, inclusief stuur met de vele knoppen, schakelaars en flippers.

Alpine A523 bodywork detail Foto: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Verder naar achteren zien we de koelopeningen in de motorkap. Het team heeft de koeling vergroot voor het GP-weekend in Miami gezien de hoge temperaturen die verwacht worden. Deze koeling bestaat uit verwisselbare panelen die eenvoudig vervangen kunnen worden. Zo kan het team zonder al te veel kosten snel wijzigingen doorvoeren.

Ferrari SF-23 detail

De remconfiguratie van Ferrari zonder de behuizing. Door de koelopeningen heen zie je nog net de remschijf, met daarin vele kleine gaatjes voor extra koeling en minder gewicht.

Alfa Romeo C43 detail

Alfa Romeo maakt al sinds 2021 gebruik van eenzelfde concept, met een aflopende fairing voor de remschijf. De remklauw zit daarentegen aan de achterkant.

Red Bull Racing RB19 detail Foto: Giorgio Piola

Detailopname van de nieuwe opening van de sidepod en de aangepaste vloerrand die Red Bull in Azerbeidzjan introduceerde.

Red Bull Racing RB19 diffuser Foto: Giorgio Piola

Aan de achterkant heeft Red Bull een lower downforce achtervleugel gemonteerd voor de eerste training in Miami, ook met de enkele beam wing. Zo probeert het team de drag en downforce te verminderen en de topsnelheid te verhogen, passend bij de karakteristieken van het stratencircuit.

Mercedes W14 diffuser Foto: Giorgio Piola

De achterkant van de Mercedes W14, inclusief de nieuwe driedelige brake duct deflector die in Baku voor het eerst op de auto zat.

Ferrari SF-23 vloer Foto: Giorgio Piola

De achterste sectie van de vloer van Ferrari, met de dubbele ‘muizenhol’ in de rand van de diffuser.

Alpine A523 diffuser Foto: Giorgio Piola

Alpine lijkt in Miami te kiezen voor deze opvallend gevormde beam wing. Dit concept werd vorig jaar in Baku geïntroduceerd en zat sindsdien sporadisch op de bolide. De beide endplates zijn aan de achterkant voorzien van een kleine gurney.

Red Bull Racing RB19 detail

Mooi beeld van de bevestiging van de centrale steun van de achtervleugel van de RB19. Door het ronde gat komt de uitlaat.

Red Bull Racing RB19 detail

De voorkant van de achtervleugel van Red Bull, met een V-groef in de centrale sectie van de bovenste flap en een gurney op de bovenrand.

Red Bull Racing RB19 detail

De achterremconfiguratie van Red Bull, niet heel anders dan het concept van 2022.

Ferrari SF-23 detail

Ferrari heeft voor het GP-weekend in Miami gekozen voor een lower downforce achtervleugel, met een enkele centrale steunpilaar en diagonale verbinding tussen flappen en endplate.

McLaren MCL60 detail

McLaren heeft een vrij complexe route voor de koele lucht die via de luchthapper binnen komt. Die lucht gaat onder meer naar de remklauw en -schijf.

Haas VF-23 detail

De inwendige onderdelen van de ophanging van de Haas VF-23, waaronder de hefdemper.

Aston Martin AMR23 detail

En hier de variant van Aston Martin, met hefdemper en belville-vering.

Alfa Romeo C43 detail

De voorvleugel van de Alfa Romeo C43. Ook hier zie je goed hoe alles erop gericht is om zoveel mogelijk lucht naar buiten te sturen, weg uit de baan richting de voorbanden.

Alpine A523 detail

Alpine lijkt in Miami terug te keren naar de schepvormige achtervleugel. In Baku werd een variant gebruikt met nog minder downforce.