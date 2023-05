In de eerste drie races van 2023 ging de pole-position telkens naar Red Bull Racing, maar in Azerbeidzjan voorkwam Ferrari dat daar een kwartet van gemaakt werd. Charles Leclerc was op vrijdag al de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix, waarna hij ook de snelste tijd klokte in de sprint shootout op zaterdag. In de sprintrace wist de Monegask niet te voorkomen dat Sergio Perez met de winst aan de haal ging, waarna hij tijdens de Grand Prix naast Perez ook WK-leider Max Verstappen voor zich moest dulden. Toch is Leclercs derde plek in Baku hoopgevend, stelt Mika Hakkinen.

"We zagen Charles Leclerc vorige week in Baku weer terugkeren naar een geweldige vorm. Hij pakte een fantastische pole-position en hoewel hij de Red Bulls niet achter zich kon houden, heeft de podiumfinish hem eindelijk weer een positief gevoel bezorgd", zegt de tweevoudig wereldkampioen in zijn vooruitblik op de GP van Miami bij Unibet. Hakkinen denkt dan ook dat Ferrari hoge ogen kan gooien bij het tweede bezoek van F1 aan Miami. "Vorig jaar was Ferrari supersnel in Miami door met Leclerc en Carlos Sainz de gehele eerste startrij te bezetten. Ik denk dat we Ferrari dit jaar opnieuw op pole kunnen zien staan, maar ik denk niet dat ze in de race een antwoord hebben op Red Bull."

Het nog ongeslagen Red Bull is in de ogen van Hakkinen dus de favoriet voor de winst bij het eerste bezoek aan de Verenigde Staten van 2023. Verstappen en Perez hebben de overwinningen in 2023 tot dusver eerlijk verdeeld, waarbij Verstappen door het mindere resultaat van zijn teamgenoot in Australië de leiding in het WK heeft. Wie ziet Hakkinen van het tweetal als de voornaamste gegadigde voor de zege in Miami? "Verstappen won vorig jaar in Miami en ik verwacht dat hij daar zondag zijn tweede op rij aan toevoegt, tenzij er iets is wat hem uit zijn ritme haalt", aldus de wereldkampioen van 1998 en 1999, om eraan toe te voegen dat die "iets" verwijst naar Perez. "Als hij zondag wint, wordt het zijn zesde opeenvolgende zege die hij op een stratencircuit behaalt. Bovendien kan hij de leiding in het WK overnemen. Dat zou een sensationele ontwikkeling zijn."

