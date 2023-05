Max Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij Toro Rosso - het huidige AlphaTauri. Na vier races in 2016 volgde de overstap naar Red Bull Racing, de renstal waar hij momenteel nog altijd voor racet. Inmiddels rijdt hij iets meer dan acht seizoenen in F1 en staat de teller op 37 zeges, 22 pole-positions, 81 podiums en twee wereldkampioenschappen. Al vrij snel na zijn F1-debuut werd hij vanwege zijn rijstijl vergeleken met grootheden als Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Ook in 2023 leidt de Nederlander het kampioenschap. Red Bull heeft met de RB19 een sterke bolide gebouwd, eentje waar onder andere Ferrari en Mercedes niet bij in de buurt in te komen. Maar volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert maakt dat allemaal weinig uit. De Brit stelt dat als alle rijders over zo'n Red Bull zouden beschikken, Verstappen nog steeds ongenaakbaar zou zijn.

"Als iedereen nu in een Red Bull zou rijden, dan zeg ik dat Max vandaag de dag nog steeds de snelste zou zijn. Er zit echter niet veel meer in puur op basis waar hij nu staat in zijn carrière en wat we hem elk weekend zien doen", zegt de oud-coureur van onder meer Benetton, Sauber, Stewart-Ford en Jaguar tegenover Ice 36. "Heeft hij gepiekt? Nee. Er is echter altijd wel een tijd dat de grootheden van de sport niet zo goed blijven tot die laatste ronde op de baan, alleen weten ze niet wanneer dat is."

Herbert doet vervolgens een duik in het verleden en gaat terug naar begin jaren negentig, toen Alain Prost in 1993 zijn vierde wereldtitel greep. "Kijk naar Alain toen hij in 1993 terugkwam bij Williams", vervolgt de inmiddels 58-jarige Engelsman. "Het was niet zijn sterkste seizoen, zelfs niet in die dominante auto. Het was niet de beste Alain Prost. De beste Alain Prost was namelijk al verdwenen. Iedereen maakt het mee. Elke coureur heeft een piek en daarna een kleine dip. De race craft verlies je niet, maar wel het tempo en [de snelheid] in de kwalificatie. Daar begonnen mijn eerste vermoedens over dat er iets aan het verdwijnen was."

Video: Verstappen pakt tweede positie Leclerc over bij herstart in Baku