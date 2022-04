F1-coureurs verdeeld over nut vierde DRS-zone Albert Park

Het stratenparcours door Albert Park is voor de Australische Grand Prix van 2022 op een paar punten aangepast om meer inhaalmogelijkheden te creëren. Zo zijn de oude bochten 9 en 10, die eerder een langzame chicane vormden, vervangen door een meer vloeiende lijn, zodat er een extra DRS-zone kon worden geplaatst richting wat eerder de elfde bocht was, maar nu de nieuwe bocht 9 is. Verder is een aantal andere bochten verbreed. Door al deze aanpassingen moeten optochten zoals die we die eerder vaak zagen in Melbourne, tot het verleden behoren.

Haas F1-coureur Kevin Magnussen vindt het positief dat de organisatie in Melbourne de situatie heeft proberen te verbeteren, maar vraagt zich af of men niet te ver is gegaan. “Mijn eerste gedachte toen ik de nieuwe lay-out van deze baan zag, was dat sommige veranderingen een beetje over the top zijn. Zo was het weghalen van de oude bochten 9 en 10 in mijn ogen niet nodig geweest”, zegt de Deen donderdag tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar ze hebben hun best gedaan om voor een betere show te zorgen, en dat een circuit probeert om voor een betere race te zorgen is natuurlijk alleen maar goed. We zullen zien hoe het gaat zijn in de race.”

Volgens Magnussen moet ervoor worden gewaakt dat men te ver doorschiet bij het zorgen voor meer inhaalmogelijkheden. “Te makkelijk inhalen kan ook iets slechts zijn”, merkt hij op. “Er zal steeds een balans gevonden moeten worden. Op sommige banen klopt de balans al, als het gaat om voldoende inhaalmogelijkheden maar ook genoeg kansen om te verdedigen.” Volgens Magnussen is dat laatste ook van belang. “Als je niet kan verdedigen en je gewoon voorbij gereden wordt als je ook maar ietsje langzamer bent, is dat ook niet positief. Het draait dus om die balans.”

Magnussen verwacht wel meer inhaalacties op zondag, maar niet per se vanwege de nieuwe DRS-zone. “Ik denk dat het iets beter gaat zijn. Ik verwacht alleen niet dat er ingehaald gaat worden bij de nieuwe bocht 9”, stelt hij. “Het zou kunnen hoor. Maar ik verwacht dat we onze handen vol zullen hebben aan het controleren van de auto in de flauwe bocht die daarvoor is gemaakt. De auto’s zullen daar vrij ‘losjes’ aanvoelen. We gaan het zien.” Als er meer wordt ingehaald, zal dat volgens de Haas-coureur vooral door de nieuwe auto’s komen. Magnussen: “We zagen in Jeddah ook meer inhaalacties dan vorig jaar. Het is gewoon makkelijker om iemand te volgen met deze wagens, en ik denk dat we zelfs zonder de veranderingen aan de baan hier meer inhaalacties hadden gekregen.”

Bottas verwacht wel inhaalacties door vierde DRS-zone

Valtteri Bottas is wel positief over de komst van een vierde DRS-zone in Albert Park. “Ik denk dat deze de race tactisch behoorlijk interessant gaat maken”, zegt de coureur van Alfa Romeo bij een Gran Turismo 7-evenement in Melbourne, waarbij Motorsport.com aanwezig was. “Als je met een andere coureur aan het vechten bent, zal je er echt voor moeten zorgen dat je de bovenliggende partij bent, als je iemand wil inhalen. Vooral als het gevecht tegen het einde van de race plaatsvindt, zal je alles heel goed moeten timen. Het maakt het iets anders dan voorheen, maar er zullen kansen komen om in te halen. Ik vind vier DRS-zones dus wel prima.”

In tegenstelling tot Magnussen denkt Bottas dat er wel zal worden ingehaald bij de nieuwe DRS-zone. “Doordat ze de chicane hebben weggehaald, is het rechte stuk achterop het circuit nu veel langer. Ik denk dat we mogelijk wel wat inhaalacties gaan zien bij de snelle chicane aan het einde van dat rechte eind. Dat wordt wel vrij goed om naar te kijken, aangezien we daar vrij hoge snelheden zullen halen”, aldus Bottas, die over het geheel genomen erg te spreken is met de veranderingen aan de baan. “Ik vind de aanpassingen die gedaan zijn aan het circuit, erg positief. Het is allemaal wat sneller en vloeiender geworden en er zijn dus meer kansen gekomen om in te halen. Nu kunnen we dankzij de nieuwe generatie Formule 1-auto’s sowieso al dichter bij elkaar racen, dus het gaat een mooie wedstrijd worden om naar te kijken. Ik weet zeker dat we meer aan wiel-aan-wiel actie gaan zien dan tijdens de vorige races die hier werden gehouden.”

Video: De aangepaste lay-out van Albert Park