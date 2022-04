Alpine F1 past waterpomp aan na uitvalbeurt Alonso in Jeddah

Qua snelheid lijkt de Alpine A522 zich te kunnen mengen in de strijd vooraan de middenmoot. Na de dubbele puntenfinish in Bahrein leken Esteban Ocon en Fernando Alonso bij de Grand Prix van Saudi-Arabië op weg naar de zesde en zevende plek, totdat laatstgenoemde met zo’n vijftien ronden voor de boeg uitviel. Aanvankelijk leek de krachtbron de boosdoener, maar eerder deze week verklaarde CEO Laurent Rossi al dat de uitvalbeurt werd ingeleid door een kapotte waterpomp. Doordat deze waterpomp in het ontwerp van de verbrandingsmotor is ingebouwd, is het exemplaar dat Alonso in Jeddah voortstuwde nu onbruikbaar.

Die lezing wordt in Australië bevestigd door Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. Een herhaling van het probleem verwacht de Amerikaan echter ook niet, vertelt hij aan Motorsport.com. “De oplossing voor de waterpomp is al doorgevoerd, dus het gaat niet nogmaals gebeuren. Het was een eenvoudige oplossing en dat is frustrerend, want het is slechts een waterpomp.” Het feit dat Alonso’s verbrandingsmotor uit Saudi-Arabië na slechts één race al onbruikbaar is geworden, betekent dat een gridstraf voor het gebruik van een vierde V6 vrijwel onvermijdelijk is. “Ik weet alleen nog niet wanneer die straf komt”, aldus Szafnauer. “We gaan dat uitzoeken en dan doen we wat juist is. Als er gedurende het jaar omstandigheden zijn waarbij we de gevolgen kunnen minimaliseren, dan zetten we de nieuwe motor op dat moment in.”

Op het moment dat Alonso uitviel in Jeddah, vonden ook Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas hun Waterloo met technische problemen. Alfa Romeo ontdekte na de race dat Bottas moest stoppen vanwege een blokkade in het koelsysteem, maar de krachtbron is nog in orde omdat de Fin op tijd orders kreeg om zijn bolide te parkeren. De uitvalbeurt van Ricciardo was op zijn beurt weer te wijten aan een probleem met de versnellingsbak. Die is naar verluidt niet meer te gebruiken, waardoor de McLaren-coureur de rest van het seizoen moet proberen uit te zingen met drie versnellingsbakken.