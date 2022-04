De populariteit van Max Verstappen is de afgelopen jaren enorm gegroeid en dat heeft na het behalen van de Formule 1-wereldtitel van 2021 nog eens een boost gekregen. Steeds meer media, sponsoren en fans willen iets van de Red Bull Racing-coureur en als er aan al die verzoeken voldaan wordt, gaat daar veel tijd in zitten. Daar komt nog eens bij dat de koningsklasse van de autosport vrijwel alle coronamaatregelen geschrapt heeft, wat de drukte voor Verstappen ten opzichte van de afgelopen jaren nog verder kan vergroten. Zelf is hij echter van plan om paal en perk te stellen aan de hoeveelheid verplichtingen die hij tijdens raceweekenden naast de baan afwerkt.

“Zelfs als er geen corona meer is, weet ik zeker dat ik niet meer ga doen tijdens raceweekenden. Ik ben hier namelijk om te racen, niet om het publiek te vermaken”, wordt Verstappen geciteerd door Reuters. De Nederlander doet dat liever op de baan: “Ik ga ze vermaken met wat ik op het circuit doe. Anders raak je van streek, voel je je niet goed en gaat het je prestaties in de weg zitten. Je moet dus hetzelfde blijven doen en dezelfde aanpak houden als in andere raceweekenden.”

'Je weet hoeveel verplichtingen je kan doen'

Verstappen heeft van dichtbij mee kunnen maken dat het afwerken van te veel plichtplegingen ten koste kan gaan van de prestaties op het asfalt. Van voormalig Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo is bekend dat hij in de aanloop naar zijn thuisrace, de Grand Prix van Australië, vaak de hele week druk is met allerlei verplichtingen. Zijn prestaties in Melbourne zijn vaak niet om over naar huis te schrijven, met twee keer een vierde plaats als beste resultaat. “Ik vond het altijd sneu voor hem, want hij was altijd zo druk”, stelt Verstappen. “Hij kon er eigenlijk nooit echt van genieten.”

Het illustreert voor Verstappen het belang van balans in de agenda. “Je hebt de juiste mensen om je heen nodig om je daarin te managen”, vervolgt de regerend wereldkampioen. “Natuurlijk weet je op een gegeven moment als coureur wat je nodig hebt om je goed te voelen in de auto en ook weet je hoeveel verplichtingen je kan afwerken in een weekend. Maar je moet in staat zijn om ‘nee’ te zeggen tegen bepaalde verplichtingen. Uiteindelijk ben je hier om te rijden en te racen, want dat is waar je voor leeft en waar je voor betaald krijgt.”