Exclusief interview met teammanager AlphaTauri over impact corona

Het is de donderdag in Melbourne en de voorbereidingen op de Australische Grand Prix zijn in volle gang als Graham Watson, de teammanager van AlphaTauri, bij ons aanschuift in de hospitality van zijn team. Een dag eerder is bekend geworden dat leden van McLaren en Haas zich hebben laten testen op corona omdat zij symptomen van het virus vertoonden. “In ons team is iedereen gelukkig in orde”, laat Watson weten. “Elders in de paddock is er duidelijk wel wat gaande. De testresultaten van die jongens zouden spoedig binnen moeten komen. Hopelijk zijn ze allemaal negatief.”

Dit blijkt helaas niet het geval. Een lid van McLaren heeft het coronavirus opgelopen. Op donderdagavond deelt het Britse team mee zich terug te trekken uit de seizoensopener, waarna er de hele nacht gesteggeld wordt over hoe nu verder. Twee uur voordat de eerste vrije training moet beginnen, is het hoge woord eruit: de Grand Prix is afgelast. En het blijft niet bij de race in Australië. In de dagen die volgen, gaat er een streep door de GP’s in Bahrein, Vietnam, Nederland, Spanje en Monaco. Officieel zijn de races uitgesteld, maar Monaco laat meteen al weten dat het onmogelijk is om de wedstrijd later in het jaar in te halen. Jan Lammers, de sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix, zegt dat er nog over een nieuwe datum gesproken moet worden maar geeft aan dat het misschien maar het beste is om het Formule 1-feest op Circuit Zandvoort met een heel jaar uit te stellen.

Dat er duidelijkheid is gekomen over de aankomende races, was hard nodig. De weken voordat het circus afreisde naar Melbourne, waren logistiek gezien namelijk een ‘ware nachtmerrie’, zo doet Watson uit de doeken. Doordat steeds meer landen reisbeperkingen begonnen op te leggen in de aanloop naar wat de eerste race van het seizoen had moeten zijn, moesten de reisplannen constant worden aangepast. “We zouden eerst via Singapore naar Melbourne afreizen en daarna over Singapore naar Bahrein. Vervolgens hoorden we dat Singapore een no-go was voor Bahrein, waardoor we die vlucht moesten veranderen. We keken daarna naar de mogelijkheid om rechtstreeks van Melbourne naar Bahrein te vliegen. Dat bleek een hachelijke onderneming omdat bijna alles al geboekt was door andere teams. Maar we hebben het voor elkaar gekregen”, aldus Watson.

Ondertussen nam Bahrein extra maatregelen. Iedereen die in de afgelopen veertien dagen in Italië was geweest, moest zich bij aankomst verplicht laten testen op het virus. Watson gokt dat daarmee vijf tot acht uur verloren gaat. “Logistiek gezien is het een ware nachtmerrie geweest”, aldus de Nieuw-Zeelander. “We hebben de afgelopen twee nachten tot drie of vier uur in de ochtend aan de telefoon gehangen om te kijken welke vluchten nog beschikbaar zijn.” De situatie was zelfs zo dat AlphaTauri in Australië nog geen idee had hoe zij na de Grand Prix van Bahrein thuis moest komen. “We zitten op dit moment in een situatie dat we nog geen vlucht van Bahrein naar Dubai hebben om vanuit daar terug naar Italië te kunnen vliegen. Al die vluchten zijn namelijk geschrapt. We hebben dus een manier gevonden om in Bahrein te komen, maar om daar weg te komen wordt misschien nog wel lastiger. We hopen dat Emirates nog een paar extra vluchten organiseert op de maandag en dinsdag na de race om de mensen daar weg te krijgen.” En hoe het anders had gemoeten? “We zijn met Ferrari aan het kijken of we misschien een vliegtuig kunnen charteren die ons van Bahrein direct naar Bologna brengt.” Het zijn perikelen waar de rest van het team geen weet van heeft, zo blijkt als ik even later de social media-manager spreek. "Dit soort dingen houden ze wel vaker stil voor ons, zodat we ons niet onnodig zorgen maken", zegt hij. Onnodig, want Watson en co vinden immers wel een manier. Linksom of rechtsom: het team komt thuis.

‘Situatie mentaal zeer vermoeiend’

Het voortdurend moeten wijzigen van vluchten is natuurlijk niet goedkoop. “Als je met tachtig à negentig mensen de hele wereld over gaat, probeer je dat zo voordelig mogelijk te doen. Om die reden doen we vaak een groepsboeking. Als je voor een grote groep boekt, krijg je een betere prijs. Het enige nadeel daarvan is, is dat als je iets wil veranderen, je dat meteen voor de hele groep moet doen. Dus als je voor één persoon iets wil wijzigen, betekent dat in de meeste gevallen dat je voor diegene een compleet nieuw ticket koopt. Alle wijzigingen die we in de afgelopen weken hebben moeten doen, zijn echt heel kostbaar geweest.” En dan lag er nog een ander probleem op de loer. Watson: “Luchtvaartmaatschappijen zullen vluchten gaan schrappen als ze zien dat de vraag terugloopt. Er zullen dus steeds minder vluchten zijn, en dan komen we in een situatie waarin alle teams om dezelfde stoeltjes vechten.” Watson slaakt een zucht: “Het is mentaal zeer, zeer vermoeiend.”

Onder normale omstandigheden worden vluchten bovendien zo geboekt dat een team zo fris mogelijk op de plaats van bestemming arriveert. Dat betekent zo weinig mogelijk tussenlandingen maken en reizen op momenten dat je zo weinig mogelijk hinder hebt van eventueel tijdverschil. Voor AlphaTauri dreigde door ongunstige vliegtijden een ‘bijna onwerkbare situatie’ te ontstaan bij de Grand Prix van Bahrein. “Tot gisteravond was het nog zo dat we een groep hadden die woensdagochtend om zes uur van Melbourne naar Dubai vloog en die dag niet verder kon vliegen naar Bahrein. Zij moesten dus overnachten in Dubai en op donderdagochtend verder reizen. Maar zoals je weet, begint de voorbereiding op het circuit op de woensdag en zien we de donderdag als de eerste dag van het weekend. Maar als onze jongens pas op donderdagochtend landen en vervolgens nog vijf tot acht uur moeten wachten op een testuitslag, zijn ze pas op donderdagavond op het circuit. Dan heb je een haast onwerkbare situatie”, aldus Watson.

Uiteindelijk was het toch mogelijk voor het team om vanuit Dubai op dezelfde dag door te vliegen naar Bahrein. “Het is de Formule 1 eigen om overal een oplossing voor te vinden, maar het gaat soms wel ten koste van de mensen”, zegt Watson. “De mensen raken vermoeid. Als je al geen ideale vlucht hebt en ook nog eens ergens acht uur moet wachten, is dat bepaald geen pretje.” Diezelfde mensen moeten voor vrijdag een complete garage hebben ingericht en twee complexe Formule 1-auto’s hebben geprepareerd. En dan moet het echte werk - het afleveren van een competitief raceweekend - nog beginnen. “De ideale situatie was geweest dat we gewoon de vluchten hadden kunnen nemen die we oorspronkelijk hadden geboekt. Dan hadden we met een minimale hoeveelheid gedoe kunnen reizen en waren we in de best mogelijke vorm aangekomen.”

Tweedaags raceweekend in Bahrein?

Als het team na de Australische Grand Prix pas op donderdagavond op het Sakhir International Circuit was aangekomen, was het maar zeer de vraag geweest of Pierre Gasly en Daniil Kvyat wel normaal de eerste trainingen hadden kunnen afwerken. AlphaTauri blijkt dan ook bij Liberty Media te hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid om van de Bahreinse Grand Prix een tweedaags raceweekend te maken. “Ik heb een paar dagen geleden een balletje opgegooid bij iemand van Liberty of we niet kunnen overwegen om er een tweedaags weekend van te maken. Dat zou iets van de druk hebben weggenomen.”

“De mensen van de Formule 1 hebben op de achtergrond echter hard gewerkt om samen met de luchtvaartmaatschappijen en de Bahreinse overheid te bepalen welke vluchten moesten worden hersteld om iedereen tijdig in het land te krijgen, zodat je in elk geval nog een werkbare situatie hebt. Niet ideaal, maar wel werkbaar. Volgens mij is dat nu bijna voor elkaar. Maar dat is de situatie op dit moment. Ik kan over tien minuten een belletje krijgen dat het allemaal weer anders is, zoals de afgelopen dagen steeds is gebeurd.” En in de dagen die volgden nog vele malen zou gebeuren. Exact een week na het interview is duidelijk dat het Formule 1-seizoen 2020 op zijn vroegst pas in juni begint.

Coureurs in economy naar Melbourne

Lange tijd leek het doorgaan van de Australische Grand Prix af te hangen van of AlphaTauri en Ferrari überhaupt wel naar Melbourne konden afreizen. De situatie in Noord-Italië, waar beide teams gevestigd zijn, verergerde in de weken voor de race namelijk in rap tempo en steeds meer landen kondigden een inreisverbod af voor Italië. Als Australië dat ook had gaan, nog voordat AlphaTauri en Ferrari in Melbourne waren aangekomen, was er voortijdig een streep door de race gegaan. Het Australische inreisverbod, dat er uiteindelijk wel kwam, kwam echter net laat genoeg.

Het waren spannende tijden, erkent Watson. “De situatie kon elk moment veranderen. Uur na uur keek je naar de informatie die was binnengekomen en kon het zo maar zijn dat alles was veranderd. We maakten ons zorgen dat Australië de grens zou sluiten voordat we Italië hadden verlaten. Ik was bang dat we op het vliegveld van Bologna zouden aankomen en daar te horen zouden krijgen: ‘Sorry, maar Australië staat het niet toe dat je op het vliegtuig stapt.”

Een deel van het team - een groep van achttien man bestaande uit de coureurs, de teamleiding en de belangrijkste engineers - vliegt normaal gesproken business class. Niet vanwege de luxe behandeling maar om uitgerust op het circuit aan te komen. Even was er sprake van dat iedereen economy moest reizen. “Niet dat het prima donna’s zijn maar een deel vliegt business class omdat het van cruciaal belang is dat zij tijdens het weekend op hoog niveau presteren. Als je iedereen op economy zet, dan ben je als team gewoon in het nadeel. Je wil dat je belangrijkste mensen na twintig uur vliegen fris aankomen, zodat ze meteen aan het werk kunnen. Maar op een bepaald moment vloog iedereen dus economy, inclusief de rijders. Daarna veranderde het echter weer en konden we ze wel business class laten vliegen.”

Dat de boel nu even stil ligt, zal voor enige rust in de tent zorgen. “Als ze het programma voor een paar maanden opschorten, zoals ze in de Formule E hebben gedaan, dan zou dat waarschijnlijk wel een positieve uitwerking op iedereen hebben. Dan kunnen we het even rustig aandoen en kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Het zou wat stress wegnemen”, zegt Watson, nog voordat bekend is dat de komende races geannuleerd zouden worden.

Geen problemen in fabriek

Tot aan de Australische Grand Prix deden er zich in de fabriek van AlphaTauri in Faenza geen problemen voor als gevolg van het virus. “We zijn nog steeds hard aan het werk”, aldus Watson, die bevestigt dat er - op het moment van het interview - in de fabriek geen gevallen van corona zijn. “We hebben upgrades in de pijpleiding en werken gewoon gewoon door aan nieuwe aerodynamische onderdelen.” Wel zijn er in de fabriek maatregelen genomen tegen het coronavirus. Vergaderingen zijn afgelast en bureau’s verder van elkaar vandaan geplaatst. Watson noemt het ‘basic common sense’.

Een of twee ziektegevallen zijn voor een Formule 1-team trouwens nog te overzien. Mochten het er meer worden, dan wordt het al snel problematisch. “We hebben een bepaald aantal mensen in dienst omdat we dat aantal ook nodig zijn. Als tien procent van je personeel uitvalt, dan heeft dat een enorme impact op het team. En als een hele afdeling ziek wordt, zit je ineens met een gigantisch probleem. Ik hoop gewoon dat we hier zonder al te veel narigheid doorheen komen.” Voorbereiden op een situatie als deze is volgens Watson onmogelijk. “In de Formule 1 zijn we altijd supervoorbereid. Maar dit is zo’n situatie waarop je je gewoon niet voorbereiden.”

Uitzonderlijk

Watson heeft nog nooit iets als dit meegemaakt in de Formule 1. “En ik doe dit al 25 jaar”, aldus de 52-jarige Watson, die in 1996 als monteur begon bij het testteam van Benetton. Wel herinnert hij zich de vulkaanuitbarsting op IJsland in 2010, die ervoor zorgde dat teams moeite hadden om vanuit China terug te vliegen naar Europa. “Ik had op dat moment het geluk dat ik werkte voor Caterham, waar AirAsia eigenaar van was. AirAsia-baas Tony Fernandes regelde gewoon een vliegtuig en vloog ons terug. Verder hadden we vorig jaar natuurlijk die tyfoon. Maar dat waren op zichzelf staande gebeurtenissen. We hebben het nu over een pandemie die de hele wereld raakt.”

Als teammanager is Watson een belangrijk aanspreekpunt voor alle medewerkers van het team. Voor hem waren het dus niet bepaald de meest rustige weken. “Als mensen vragen hebben over hun reis, dan kunnen ze bij mij, de logistiek manager of de raceteamcoördinator terecht. Stel dat iedereen een e-mail van Emirates ontvangt dat zijn of haar vlucht is geannuleerd, dan is de eerste gedachte toch: ‘Shit, ben ik de enige? Of betreft het het hele team?’ Vervolgens begint iedereen ons te mailen. Ik begrijp het wel, men is gewoon bezorgd. Maar toch, je bent er veel tijd aan kwijt.” Watson, die sinds vijf jaar in Italië woonachtig is met zijn vrouw en vier katten, heeft zelf natuurlijk ook zorgen. Met een ongemakkelijke lach: “Maar niemand komt ooit naar mij toe om te vragen hoe het met me gaat! Dat is nog nooit gebeurd!”