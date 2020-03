Norris, Vandoorne, Hülkenberg en Courtois in simrace Bahrein

Het evenement, genaamd Not the BAH GP, is de tweede F1-simrace van Veloce Sports in de coronacrisis. De race van vorige week op het circuit van Albert Park werd gewonnen door Alfa Romeo F1 Esports-rijder Daniel Bereznay.

Van de huidige startgrid in de Formule 1 zijn Lando Norris en Nicholas Latifi zondagavond van de partij. Zij nemen het op tegen een bonte mix van tegenstanders. Mercedes Formule E-rijder Stoffel Vandoorne doet opnieuw mee, net zoals zijn collega Esteban Gutierrez. Ex-F1-rijder Nico Hülkenberg is ook van de partij.

Thibaut Courtois, de doelman van Real Madrid en de Belgische nationale ploeg, maakte vorig weekend een indrukwekkend debuut en staat voor de tweede keer aan de start. Topgolfer Ian Poulter maakt zijn esports-debuut. Renault F1 Esports-rijder Jarno Opmeer doet ook mee, net zoals de andere ex-Renault-junior Sacha Fenestraz.

Er komen nog meer bekende namen uit de simwereld aan de start, zoals Veloce-man James Baldwin, de winnaar van de eRace of Champions en de Turk Cem Bolukbasi, in het verleden ook actief voor F1-teams. Streamers Jimmy Broadbent, Ben ‘Tiametmarduk’ Daley en Steve ‘SuperGT’ Brown zijn populaire toevoegingen aan de deelnemerslijst.

De race is live vanaf 19.00u onze tijd te volgen op Motorsport.com. De eerste race gaat over een kwartafstand van de Grand Prix van Bahrein met een voorafgaande kwalificatie. De tweede race heeft een reverse grid op basis van de uitslag van de eerste race.

De race is de tweede in een reeks van #NotTheGP-races die op het weekend van de afgelaste F1-races worden georganiseerd. Veloce Sports, het esportsbedrijf rond Jean-Eric Vergne, heeft de handen in elkaar geslagen met Motorsport Games om de wedstrijden te organiseren.