Achter de schermen: GP Australië strop voor merchandisebranche

Over het last-minute afgelasten van de Formule 1-seizoensopener in Melbourne is inmiddels al heel veel gezegd en geschreven. De algemene opinie is helder: F1-eigenaar Liberty Media, de internationale automobielfederatie FIA en de lokale promotor hadden de boel veel beter, sneller en duidelijker kunnen aanpakken. Veel teams, coureurs en fans wisten tot enkele uren voor de geplande start van de eerste vrije training niet waar ze aan toe waren. Datzelfde was het geval voor vele kleine en grote ondernemingen die rondom de race in Albert Park hun geld moesten verdienen: van kleine marktkraampjes langs de toegangswegen tot wereldspelers op het gebied van merchandise.

We spreken met Roel Theunissen, een Nederlander die al meer dan twintig jaar actief is in de merchandising rondom F1 Grands Prix. In de tijd van F1-baas Bernie Ecclestone was zijn firma een van de handvol organisaties die de rechten had om tijdens races merchandise aan de man te brengen. Inmiddels werkt hij samen met een toenmalige concullega voor de organisatie van merchandising in Australië en Singapore. In Melbourne bezit het bedrijf het exclusieve verkooprecht. Normaliter een groot voordeel, maar in het geval van een afgelasting ook een enorme financiële strop.

Dit jaar maakte Theunissen de wanorde van dichtbij mee en zag een weekend dat zo mooi had kunnen worden uitdraaien op een nachtmerrie. “Ik ben nog betrokken bij twee GP’s, te weten Australië en Singapore. Mensen denken vaak bij problemen in de F1 aan de teams, de rijders en sponsoren. Deze partijen redden zich wel: er zijn voldoende fondsen om te overleven. Wat ze niet weten is dat er aan de achterkant nog een hele organisatie is van bedrijven en toeleveranciers die afhankelijk zijn van deze races.”

Met name die bedrijven zijn afhankelijk van de inkomsten uit de Grands Prix. Een afgelasting betekent een flinke kostenpost en kan in vele gevallen zelfs het einde van de organisatie betekenen. Theunissen vertelt: “In Melbourne heeft mijn opdrachtgever ongeveer drie maanden aan voorbereiding nodig gehad voor deze race. In de twee weken voorafgaand aan de Grand Prix hebben we rond de klok gewerkt om meer dan twintig merchandisestands op te bouwen en in te richten. De laatste week was er natuurlijk al veel onzekerheid maar we moesten door.”

“Voor onderneming kan dit de doodsteek zijn”

Merchandise-stands in Melbourne Photo by: Roel Theunissen Merchandisestands worden afgebroken Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Het bedrijf had geen andere keuze: zolang er geen duidelijkheid was over de doorgang van de race moesten de laatste voorbereidingen voortgezet worden. Fikse investeringen die met de verkoop van shirts, petjes, vlaggen en schaalmodellen terugverdiend moesten worden. “Op de donderdag zijn we gewoon opengegaan en de ‘die-hard’ fans waren aanwezig maar de verkopen bleven al dramatisch achter bij het voorgaande jaar. Vrijdagochtend om acht uur in de ochtend waren we met 260 man sterk aanwezig om alle stands te bemannen, hoewel er al geruchten de ronde gingen dat Raikkonen en Vettel waren gespot op het vliegveld. De organisatie van de Australian GP hield de kaken stijf op elkaar en we hoorden niets. Fans stonden voor de hekken en alle hospitality was geopend. Niemand mocht echter naar binnen. Om ongeveer tien uur kreeg de eigenaar het doorslaggevende telefoontje: Race gecanceld. Op dat moment stortte mijn wereld in. Alle investeringen voor niets. Gigantische voorraden merchandise op de plank, met name Ricciardo- en Renault-merchandise die alleen in Australië wordt verkocht. Dat raak je het hele seizoen niet meer kwijt. Mensen vanuit de hele wereld waren ingevlogen voor deze operatie. We waren met Duitsers, Spanjaarden, Nederlanders en Australiërs. Voor ons als medewerkers is het een bescheiden verlies maar voor de onderneming kan het de doodsteek zijn.”

“Natuurlijk gaat gezondheid boven alles en is de uiteindelijke beslissing te billijken. Maar de manier waarop verdient geen schoonheidsprijs. Voor dit Australisch bedrijf is het te hopen dat de GP van Singapore dit jaar plaatsvindt zodat hij nog iets van zijn verliezen kan compenseren. Zo niet dan is het einde onvermijdelijk.”

Waar de wereldwijde media-aandacht vooral uitgaat naar de Formule 1 als geheel en de gevolgen voor de korte en middellange termijn, kunnen de consequenties voor vele partijen die in de schaduw van de sport werken vele malen groter zijn.