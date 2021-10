Ocon wil meer baantijd voor rookies: “Heeft mij ook geholpen”

Aangezien de testmogelijkheden in de Formule 1 - en daarmee de kans voor jonge coureurs om ervaring op te doen in een F1-auto - steeds kleiner worden, wordt er gesproken over een aanpassing van het reglement voor Grand Prix-weekenden. Mogelijk worden teams in de toekomst verplicht om in de eerste vrije training een onervaren rijder kilometers te laten maken. Esteban Ocon is een voorstander van dat idee.

Zelf maakte Ocon halverwege het seizoen 2016 bij Manor zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Daarvoor had hij echter al vijf vrije trainingen gereden. De Fransman mocht in 2014, het jaar waarin hij kampioen werd in de Europese Formule 3, in Abu Dhabi bij Lotus voor het eerst instappen voor een vrije training. In 2016 deed hij dat nog viermaal voor Lotus-opvolger Renault.

Hoewel teams nog steeds de mogelijkheid hebben om voor de eerste oefensessie een andere coureur in te zetten dan één van hun vaste rijders, wordt daar in de praktijk maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. “Maar het zou denk ik goed zijn voor de reservecoureurs”, reageert Ocon op een vraag van Motorsport.com naar de mogelijke verandering voor de toekomst. “Dat was het voor mij ook. Ik had het geluk dat ik vier of vijf trainingen mocht rijden, wat me heeft voorbereid op mijn debuut in de Formule 1.”

Ocon ziet ook dat het voor jonge coureurs lastig is om ervaring op te kunnen doen achter het stuur van een F1-wagen van de huidige generatie. “Dus dit zou geweldig voor hen zijn”, refereert de Alpine-rijder aan het VT1-voorstel. “Ik zou het eerlijk gezegd nog beter vinden als elk team in de eerste vrije training een derde auto mag inzetten voor een jonge coureur, zodat ze tegen ons kunnen rijden. Dat zou nog beter zijn, al is het andere denk ik ook al een stap vooruit voor iemand als Oscar Piastri.”

Piastri gaat momenteel aan kop in de Formule 2, maar lijkt desondanks niet te hoeven rekenen op een F1-racezitje in 2022. Alleen Alfa Romeo heeft nog plek voor komend seizoen, maar teambaas Frédéric Vasseur liet onlangs al weten dat de Australiër niet in beeld is bij zijn team. Ocon had Piastri er graag bij gehad in de Formule 1. “Hij verdient een stoeltje”, besluit de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.