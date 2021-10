De strijd is tegenwoordig hevig in de kwalificaties en het is geen verrassing dat de beste coureur van het stel dan gewaardeerd wil worden. In Turkije was Lewis Hamilton bijvoorbeeld teleurgesteld dat zijn snelste ronde in Q3 niet gewaardeerd werd door een gridstraf vanwege een nieuwe motor. “Nou, ik krijg nog pole-position toch?”, vroeg hij in de persconferentie. “Nee, dat is klote.” De regerend wereldkampioen zette zijn handtekening op de Pirelli-award voor de pole-position die overhandigd werd aan teamgenoot Valtteri Bottas: “Voor Valtteri, geniet van mijn trofee. Het was een mooie ronde. 102.”

Het is niet nieuw dat pole-posities verloren gaan door gridstraffen. In 2005 verloor Kimi Raikkonen namelijk zijn pole in de Grand Prix van Italië nadat hij tien plekken straf kreeg voor een motorwissel. Toch zijn de implicaties van de sprintraces op de recordboeken aanleiding om discussie te voeren over het onderwerp. Met de proef van de sprintkwalificaties wordt voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 aan het vertrouwde Grand Prix-format gesleuteld. De reguliere kwalificatie wordt nu gehouden op vrijdagmiddag met een korte race over 100 kilometer op zaterdag.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de officiële pole-position uit te delen aan de coureur die op vrijdagmiddag in de reguliere kwalificatie de snelste was. Dat kon echter niet omdat men in de knel kwam met de FIA-reglementen. Een pole is volgens het sportieve reglement voor de coureur die vanaf de eerste plek op de grid mag starten. Het is nu dus zo dat de winnaar van de sprintrace ook een officiële pole-position op zijn naam krijgt.

Mercedes-piloot Bottas heeft daar zo zijn vraagtekens bij. Hij scoorde tijdens het sprintformat in Monza op vrijdag ‘pole’ in de reguliere kwalificatie, was vervolgens de snelste in de sprintrace en kreeg nog steeds geen pole-position achter zijn naam omdat het team een motorwissel uitvoerde. “Tijdens de sprintweekenden zou de snelste man in de kwalificatie een officiële pole-award moeten krijgen en dat moet ook opgenomen worden in de statistieken, was de Fin van mening. “Ook in het geval van Turkije, Lewis had de snelste ronde. Hij stond technisch gezien op pole-position, maar met de straf is hij achteruitgezet… Volgens mij is het niet eerlijk.”

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De Formule 1-bazen bekijken nu de mogelijkheden om het reglement aan te passen en de wijze van het uitdelen van pole-positions in de raceweekenden met het sprintformat. Ook tijdens de reguliere Grand Prix-weekenden wordt vaak een intens debat gevoerd over de waarde van pole-positions, mensen vinden dat de poles simpelweg moet gaan naar de snelste man in de kwalificatie.

Er zijn echter twee opvallende Michael Schumacher-momenten in Monaco die bewijzen dat het ook een ander effect kan hebben op de uitslag van de kwalificatie. Het positieve voorbeeld was de kwalificatie die Schumacher in 2012 het record had kunnen opleveren. De Duitser maakte eindelijk een doorbraak na een overwegend frustrerende periode van zijn rentree in de Formule 1. Die middag in Monaco wist Schumacher een rondje te produceren die officieel zijn laatste pole-position had kunnen zijn. Dat die laatste pole er niet kwam had te maken met het feit dat de toenmalige Rekordmeister een gridstraf van vijf plekken had gekregen in de voorgaande race na een incident met Bruno Senna. Hij begon zodoende vanaf P6 aan de race met Red Bull-coureur Mark Webber die de de eerste startplek innam. Heel weinig mensen zouden bezwaar gehad hebben als Schumacher die middag pole-position gepakt had.

Zes jaar eerder liet diezelfde Schumacher zien wat de nadelen zijn van de automatische pole-position voor de snelste man in de kwalificatie. Destijds was Schumacher in de slotfase van de kwalificatie in gevecht met Fernando Alonso om pole. De man uit Kerpen ‘verloor’ in Rascasse controle over zijn auto en parkeerde zijn auto tegen de vangrails. Alonso kon daardoor de ronde niet afmaken die hij nodig had voor pole. De sessie was afgelopen en Schumacher had als snelste man de pole-position te pakken. Hij kreeg echter het verwijt dat hij de crash met opzet veroorzaakt zou hebben, de stewards kwamen tot dezelfde conclusie en namen hem zijn pole af. Schumacher moest op zondag starten vanaf de allerlaatste startplek.

Michael Schumacher, Ferrari 248 F1 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Als Schumacher op die dag pole had gekregen, waren daarmee meer dubieuze praktijken in de hand gewerkt. Wat de afzonderlijke incidenten van Schumacher laten zien is dat er geen vaste regel bestaat die iedereen tevreden zal stellen met betrekking tot het aanwijzen van pole-positions. Velen zijn voorstander van het systeem waarin de snelste man in de kwalificatie op vrijdag (in het sprintformat) ook de pole op zijn naam krijgt. Moet het installeren van een nieuwe krachtbron dan niet van invloed zijn op het resultaat? En moeten de snelste mannen in de kwalificaties hun pole ongeacht houden?

Als de sportieve reglementen genegeerd worden, zou Schumacher dan beide pole-positions uit 2006 en 2012 gehouden hebben? Of moeten sancties gelden voor vergrijpen in de kwalificatiesessies (zoals de opzettelijke crash van Schumacher of het negeren van gele vlaggen) terwijl zaken die niet in de kwalificatie plaatsvinden (een motorwissel en gridstraffen) niet mee zouden moeten tellen? Dat laatste zou waarschijnlijk de beste optie zijn, maar in de Formule 1 is het niet simpel om dit soort zaken te veranderen. Het gaat derhalve nog wel even duren voordat er iets gaat gebeuren.