Hoe de high-tech F1 de rol van de race-engineer veranderde

De functie van race-engineer in de Formule 1 draait niet langer alleen om de coureur. De race-engineer is uitgegroeid tot een cruciale spil die continu in verbinding staat met de pitmuur, garage en de fabriek om real-time de juiste beslissingen te kunnen nemen. De races waarin het weer ook nog eens een rol van betekenis gaat spelen, zoals recentelijk in de Grands Prix van Rusland en Turkije, zet de race-engineers weer eens in de spotlights. Er moesten in het heetst van de strijd beslissingen genomen worden, zonder al te veel informatie en met grote consequenties. Op het juiste moment naar binnen komen, of juist buiten blijven, kan het verschil zijn tussen winst en verlies.

Het belang van de relatie tussen coureur en pitmuur werd de afgelopen weken maar weer eens bevestigd. In deze regenraces zagen we het perfecte bewijs dat de engineer razendsnel moet schakelen om alle informatie die hij van meerdere kanten op zich afgevuurd krijgt te kanaliseren: van de rijder in de auto, de strategen, weerexperts en data-analisten op zowel het circuit als in de fabriek.

Grote verandering in de Formule 1

De boordradioberichten die de fans thuis te horen krijgen, is slechts het topje van de ijsberg van alle communicatie die op dergelijke cruciale momenten gaande is. Het is allang geen eenrichtingsverkeer meer, waarbij de rijder informatie doorspeelt en de engineer de wagen laat aanpassen. Het is uitgegroeid tot een constante dialoog, en deze rol is feitelijk de ruggengraat van een succesvol weekend.

Motorsport.com sprak met Ferrari racing director Laurent Mekies, die voorheen werkzaam was voor Arrows, Minardi, Toro Rosso en de FIA, over de evolutie van de rol van de race-engineer: “De grootste verandering heeft betrekking op rijderscoaching”, legt hij uit. “Vijftien of twintig jaar geleden kon een engineer een rijder nauwelijks rijadvies geven zoals vandaag de dag gebeurt. Er was gewoon geen real-time data beschikbaar. De Formule 1 is enorm veranderd. Het niveau van de analyses en voorspellingen in real-time geeft ons veel meer inzicht in bijvoorbeeld de banden. We hebben ook veel meer parameters die we live kunnen aflezen, en over het algemeen ook veel meer sensoren op de auto. Daardoor kunnen we in real-time de data die we ontvangen interpreteren en die informatie weer doorspelen naar de coureur.”

Communicatietraining

De groei van het aantal teamleden bij een F1-renstal, en de positie van de race-engineer als trechter tussen de coureur en de rest van het team, houdt in dat goede communicatielijnen van cruciaal belang zijn. Het missen van één stukje informatie kan het verschil maken tussen een briljant resultaat en een totale mislukking. De werkdruk, de enorme hoeveelheid informatie en de vele partijen die communiceren zorgen ervoor dat communicatietraining een must is. Mekies daarover: “Elk team heeft een eigen communicatieprocedure, die verder gaat dan de kwaliteiten van een enkele engineer. We voeren tests uit, plus specifieke training. Na het raceweekend luisteren we alles terug en analyseren we de communicatie die we via de radio horen tussen de engineer en de rijder, en de berichten die in de interne communicatieketen plaatsvonden. Kijk bijvoorbeeld naar Sochi. Daar betrof het weerberichten, de conditie van de banden van alle rijders op de baan, informatie vanaf de auto en de rondetijden van de concurrentie, en alle data die real-time uitgelezen werd. Deze keten aan commando’s wordt gecombineerd met communicatieprotocollen. Het zijn beslissingen die we doorkrijgen van de remote garage in de fabriek, van de garage naar het circuit, naar de pitmuur en uiteindelijk naar de rijder. Er is tijd nodig voor discussie, beslissing en communicatie.”

Geen rol voor watjes

Ondanks alle trainingen, voorschriften en procedures is er maar één persoon die mag bepalen wat hij wel of niet wil horen: de coureur. Elke race-engineer ontwikkelt gedurende de samenwerking met een rijder een eigen benadering om deze continue stroom aan informatie door te spelen aan de man achter het stuur. Mekies: “Niet alle coureurs willen dezelfde hoeveelheid informatie. Niet iedereen wil het op hetzelfde moment, en niet iedereen wil het op dezelfde wijze. Er zijn rijders die gemotiveerd willen worden, anderen die liever alleen gelaten worden. Je hebt er bij die continu vragen om rondetijden. Die gegevens dienen als referentie, als extra motivatie. Anderen zijn stiller en willen zo min mogelijk communicatie. De relatie tussen engineer en coureur is van doorslaggevend belang. Het is noodzakelijk om te achterhalen hoe je de coureur op het juiste moment onder de juiste omstandigheden kunt aanspreken. De wijze van communicatie, evenals de toon waarmee dat gebeurt, moet in de juiste context gezien worden. Een dialoog die soms wat fel lijkt, is aangepast aan de persoonlijkheid van de coureur en bedoeld om hem op de best mogelijke wijze te laten presteren.”

Net zoals coureurs onder druk staan om op het asfalt maximaal te presteren zonder fouten te maken, kunnen de engineers op de pitmuur eveneens niets fout doen. Het werk van een race-engineer is verre van eenvoudig: “Het is geen rol voor watjes”, stelt Mekies. “De uitdaging is om minder fouten te maken dan de anderen, want iedereen maakt fouten.”