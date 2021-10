Haas put vertrouwen uit Turkije: “Klaar om punten te scoren”

Het Formule 1-team van Haas ziet 2021 als een echt overgangsjaar. De renstal nam afscheid van de ervaren Romain Grosjean en Kevin Magnussen en haalde met Mick Schumacher en Nikita Mazepin twee debutanten in huis. Daarnaast werd er nauwelijks aandacht besteed aan de bolide voor dit seizoen, maar werd al vrijwel meteen de focus verplaatst naar de ontwikkeling van de nieuwe auto voor 2022.

Door de gemaakte keuzes bungelt het nog altijd puntloze Haas dit jaar onderaan in de rangorde. Afgelopen zaterdag zorgde Schumacher echter voor een doorbraak door zich in Turkije puur op eigen kracht te kwalificeren voor het tweede kwalificatiedeel, waardoor hij uiteindelijk als viertiende op de grid mocht plaatsnemen. Het was voor de Duitser zijn eerste deelname aan Q2, nadat hij eerder dit jaar in Frankrijk ook al het eerste kwalificatiedeel overleefde maar vanwege een crash vervolgens niet meer in actie kon komen. Die doorbraak heeft teambaas Guenther Steiner veel vertrouwen gegeven, omdat zijn team met de perfecte uitvoering van het voorop bedachte plan heeft aangetoond dat het ook om de punten kan vechten zodra de renstal over een betere auto beschikt.

“Daar haalde ik de meeste voldoening uit, om te zien hoe het team het plan uitvoerde”, blikt Steiner terug op hoe zijn team het raceweekend heeft aangepakt. “We zijn klaar voor volgend jaar. Het gaat prima met ons. Ja, we zullen hier en daar ook wel wat fouten maken, maar in Turkije lag er een kans en die hebben we gegrepen alsof ze al drie of vijf jaar met elkaar samenwerken.”

“Mick was heel erg kalm, zijn race-engineer deed het goed en probeert ook altijd rustig te blijven. Daarnaast hadden we Ayao [Komatsu] als invaller voor Nikita [Mazepins] engineer, dus we hadden geen chief race-engineer. Maar ze deden het allemaal heel erg goed. Iedereen deed wat hij moest doen, ook de monteurs. Dat maakt me blij, omdat het aantoont dat we er klaar voor zijn. Zodra we over een betere auto beschikken is dit team klaar om punten te scoren.”

Harde werken nauwelijks beloond

Schumacher werd in de tweede ronde van de race aangetikt door Fernando Alonso, waarmee de Duitser na zijn goede kwalificatie een puntenfinish wel kon vergeten. Uiteindelijk eindigden de beide Haas-bolides weer achteraan, maar het bereiken van Q2 op zaterdag ziet Steiner als een mooie beloning voor zijn team: “Ik ben heel erg blij voor het team omdat ze allemaal heel erg hard werken om er het maximale uit te halen”, vervolgt de teambaas. “Ik zie wat ze er allemaal in stoppen, en dan word je niet beloond met een resultaat. Ik voel me daar bijna slecht over, maar nu ben ik blij omdat ik weet hoe hard ze ervoor werken.”

“Drie jaar geleden baalden we misschien als we Q3 niet haalden, maar nu zijn we al blij als we Q1 overleven. Het is een ander verhaal, maar dat kleine beetje succes helpt de jongens ook vooruit. Alles werd goed uitgevoerd en het laat zien dat als je maar blijft gaan en hard blijft werken, het vanzelf een keer naar je toe komt.”