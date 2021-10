F2-klassementsleider Piastri niet in beeld bij F1-team Alfa Romeo

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft als enige renstal nog niet de rijdersline-up voor 2022 rond. De strijd om het tweede stoeltje naast Valtteri Bottas lijkt te gaan tussen de huidige Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi en de Chinees Guanyu Zhou. Laatstgenoemde moet momenteel in de Formule 2 echter zijn meerdere erkennen in Oscar Piastri, die met nog twee raceweekenden te gaan dit seizoen aan kop gaat in de talentenklasse. De 20-jarige coureur is bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 2 nadat hij vorig jaar al kampioen werd in de Formule 3.

De ijzersterke resultaten van Piastri leiden tot de vraag of de Australiër in 2022 niet een kans verdient in de Formule 1, maar Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur laat weten dat de coureur bij zijn team in ieder geval niet hoeft aan te kloppen: “Oscar doet het ontzettend goed en hij was de laatste paar weekenden zeer consistent, maar voor zover ik weet is hij verbonden aan Renault of Alpine”, vertelt Vasseur.

Hoewel Zhou ook gelinkt is aan de Alpine Driver Academy, ziet Vasseur het niet gebeuren dat Piastri door het Franse merk wordt losgelaten om aan de slag te kunnen gaan bij Alfa Romeo: “Als je in alle lagere klassen zoveel investeert in een talent en een programma voor de lange termijn voor hem samenstelt, zie ik er niet de logica van in om hem vervolgens naar een ander team te laten gaan. Dat zou heel erg raar zijn.”

Daarmee lijkt de deur voor Piastri naar de Formule 1 definitief gesloten te zijn voor 2022, wanneer hij waarschijnlijk genoegen moet nemen met een rol als test- en reservecoureur bij Alpine. Hoewel hij bij Alfa Romeo dus niet op het kandidatenlijstje staat, is Vasseur wel onder de indruk van de Formule 2-coureur: “Hij doet het ontzettend goed en het is kraakhelder dat hij een van de beste coureurs van het veld is. Vorig jaar heeft hij het ook fantastisch gedaan toen hij er tot en met de laatste race voor moest vechten. Hij is een van die jonge talenten die zeker succesvol zal worden in de Formule 1.”

Geen haast met rijderskeuze

Op het antwoord wie volgend jaar dan wel de teamgenoot wordt van Bottas is het nog even wachten: “We hebben geen haast met het nemen van een beslissing”, vervolgt Vasseur. “We hebben een aantal opties op tafel liggen en we moeten de tijd nemen om een keuze te maken. We hebben echter geen haast. De situatie zal de komende dagen niet veranderen, maar we zullen snel een besluit nemen.”