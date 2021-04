Ocon: Alpine heeft 'geen marge' in strijd om punten

De eerste wedstrijd van het seizoen verliep niet heel sterk voor het team uit Enstone, dat voorheen als Renault door het leven ging. Fernando Alonso moest opgeven door technische problemen, zijn teamgenoot Ocon eindigde op een teleurstellende dertiende plaats. Het was voor de eerste keer sinds de Spaanse GP van vorig jaar dat beide wagens van het team buiten de punten eindigden. Bij Ocon ging het eigenlijk al mis in de kwalificatie, hij moest in Q1 zijn ronde afbreken toen de Ferrari van Carlos Sainz stilviel. Alpine kan zich geen misstappen veroorloven om in de komende races mee te doen om punten, stelt de Fransman.

“Het is duidelijk dat de startpositie ons pijn heeft gedaan”, zei Ocon terugkijkend op de GP van Bahrein. “Als we in de top-tien starten sta je in principe al in de punten, maar ook vanaf de elfde of twaalfde plaats hebben we een goede kans om punten te scoren. We hebben geen marge en we moeten zorgen dat we het maximale uit de wagen halen om elke keer punten te kunnen halen. We weten waar we op dit moment tekortschieten en weten ook hoe we dat kunnen verbeteren. We weten waar het aan ligt en het is aan ons om daar een antwoord op te vinden. Dan hebben we wellicht wat meer marge.”

Aan de krachtbron van Renault ligt het volgens Ocon niet, maar het chassis schiet wel op bepaalde punten tekort. Ocon heeft al enkele zaken aangewezen waar aan gewerkt moet worden. “Natuurlijk is er door het nieuwe reglement veel veranderd”, aldus Ocon. “Iedereen noemt dit een jaar waarin we de auto’s meepakken en de regels hetzelfde blijven, maar dat is natuurlijk niet waar. Het grootste deel van de auto is nieuw. Dat is voor ons zeker het geval, dat weten we. Iedereen heeft grip en downforce verloren, iedereen probeert dat nu terug te vinden. Op dit moment is iedereen langzamer en wij zeker ook als we dat vergelijken met vorig jaar. We weten waar we tijd kunnen vinden en hebben een manier hoe we de rondetijden weer omlaag kunnen krijgen. We hebben gespot waar het zit en nu moeten we het uitvoeren.”