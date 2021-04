AlphaTauri hoopt voor GP Spanje ‘mooie stap vooruit’ te zetten

Na een sterk optreden tijdens de wintertest wist AlphaTauri ook tijdens de Grand Prix van Bahrein een goede indruk achter te laten. Pierre Gasly reed in de kwalificatie een knappe vijfde tijd, maar in de race raakte hij al vroeg zijn voorvleugel kwijt op weg naar een uitvalbeurt. Teamgenoot Yuki Tsunoda zorgde er echter voor dat het team alsnog op het scorebord verscheen door zijn dertiende startplaats om te zetten in een negende plek aan de finish. Toch waakte teambaas Franz Tost nog voor al te veel optimisme door te stellen dat het nog ‘twee tot drie races’ gaat kosten om een goed beeld te krijgen van de verhoudingen in de middenmoot.

Tegen die tijd zou AlphaTauri er nog beter voor kunnen staan, want technisch directeur Egginton stelt dat het team in de aankomende periode een aantal nieuwe onderdelen mee gaat nemen naar de races. “We hebben al ontwikkelingen in de pijplijn zitten, vooral voor de aerodynamica”, vertelde hij. De meeste snelheid kan volgens hem gevonden worden rond de vloer van de AT02. “De vloeren zijn enorm veranderd door de nieuwe regels, evenals de diffuser en de manier waarop de achterkant van de auto aerodynamisch gezien werkt. Iedereen probeerde de downforce terug te winnen, daar zijn wij grotendeels in geslaagd en nu proberen we het operationele window te vergroten. Dat gaat vooral om lage snelheden, waarna de coureur daarvan kan profiteren en wij sneller kunnen gaan.”

AlphaTauri is niet van plan om alle nieuwe onderdelen ineens mee te nemen, maar volgens Egginton moeten de ontwikkelingen voor de GP van Spanje in mei allemaal op de auto zitten. “Ik denk dat we een goed beeld hebben van waar de auto staat en dat geeft je de mogelijkheid om te zeggen: ‘oké, waar wil je op mikken?’. Het is aero-ontwikkeling, het vinden van meer prestaties op de vlakken van de auto die beïnvloed werden door de reglementswijzigingen. Ook moeten we ervoor zorgen dat de veranderingen niet op andere punten tot problemen leiden. Op Imola zullen we nieuwe onderdelen hebben, datzelfde geldt voor Portugal. Ook in Spanje komen we met nieuwe dingen, dus het gebeurt in kleine stappen. Er springen geen dingen enorm uit, maar tegen de GP van Spanje zouden we een mooie stap vooruit moeten hebben gezet.”