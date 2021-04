Aston Martin heeft 2021 ‘nog niet opgegeven’

Het contrast tussen de Grands Prix van Bahrein van 2020 en 2021 was groot voor Aston Martin. Afgelopen seizoen leek Sergio Perez tot diep in de slotfase op weg naar een podiumplaats voor het team dat toen nog Racing Point heette, maar afgelopen weekend moest er hard geknokt worden om überhaupt in de punten te eindigen. Daar slaagde Lance Stroll met de tiende plaats ternauwernood in. Dat Aston Martin relatief veel snelheid verloren heeft, wijt men aan de door de FIA voorgeschreven veranderingen aan de vloer. De teams die met lage rake rijden, Mercedes en dus Aston Martin, zouden daar harder door worden geraakt. Toch is het volgens Szafnauer niet aan de orde dat 2021 als een verloren jaar wordt gezien.

“Er komt meer aan, we hebben dit jaar nog niet opgegeven”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “We hebben dingen gevonden in de windtunnel en de CFD-simulaties, dus dat gaan we binnenkort meenemen naar het circuit. Het is gewoon een kwestie van het goedmaken van de achterstand die wij hebben opgelopen door de regelwijziging van de FIA, die gebaseerd was op veiligheid. Uit gesprekken met andere teams blijkt dat zij het verlies goedgemaakt lijken te hebben, maar dat geldt niet voor ons. Dat komt alleen door de andere aerodynamische filosofie waarmee wij rijden. We zullen hard werken om dat in de komende races te doen.”

Downforce aan achterkant auto terugwinnen

De eerste plek waar Aston Martin volgens Szafnauer gaat kijken om de AMR21 sneller te maken, is op de plek waar door de regelwijzigingen de meeste snelheid verloren is gegaan. “We zullen dus kijken of we de downforce aan de achterkant kunnen verbeteren”, stelt hij. Als er op dat vlak progressie geboekt wordt, dan heeft dat een positief effect op de gehele auto. “Daardoor zal de balans van de auto beter worden. Ook zijn we dan in staat om aan de voorkant meer vleugel te zetten, waardoor het hele ding een vlucht neemt”, vervolgt Szafnauer. Om inspiratie op te doen voor de veranderingen kijkt Aston Martin naar een voor hen zeer bekende bron. “We moeten absoluut kijken naar welke rondetijden Mercedes kan rijden. Wij hebben dezelfde motor, versnellingsbak en achterwielophanging. Dus als zij in staat zijn om dergelijke rondetijden te rijden, dan moeten wij in de buurt kunnen komen.”

Een andere kwestie is in hoeverre Aston Martin bereid is om de AMR21 door te ontwikkelen. Vanwege de aanstaande grote reglementswijzigingen besteden de teams nu al een groot deel van hun tijd aan de ontwerpen voor 2022. Zo heeft Haas F1 al aangegeven dat zij alles op volgend jaar zetten, maar die stap wil het in Silverstone gevestigde Aston Martin nog niet zetten. “Als ik het wist [wanneer we de focus helemaal naar 2022 verleggen], dan zou ik het zeggen. Maar helaas weet ik dat nog niet”, vertelde Szafnauer. “De afweging die we moeten maken is hoeveel meer we dit jaar kunnen winnen ten koste van volgend jaar? Dat is bijzonder moeilijk te voorspellen en dus gaan we op dit moment door met de parallelle ontwikkeling.”