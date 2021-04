Aston Martin: Teams met lage rake waren vorig jaar al tegen F1-regels

Het Formule 1-reglement is dit jaar redelijk stabiel gebleven, al is de achterste vloersectie aangepakt. De FIA heeft een diagonale inkeping voor de achterwielen voorgeschreven, met name om bandenleverancier Pirelli tegemoet te komen. De verandering zou vooral teams met een lage rake - de mate waarin de achterkant omhoog staat ten opzichte van de voorkant - raken. Szafnauer sprak afgelopen weekend van een seconde tijdverlies ten opzichte van teams met een hogere rake, zoals Red Bull en de absolute rake-koning van dit seizoen AlphaTauri.

Lewis Hamilton voegde toe dat het nieuwe reglement bewust is doorgedrukt om Mercedes 'af te remmen'. Alhoewel Szafnauer nog niet zover wil gaan, benadrukt hij wel dat er vorig jaar is gewaarschuwd voor de gevolgen. "Ik geloof niet in complottheorieën, maar het is vorig jaar al wel door teams met een lage rake aangegeven dat deze veranderingen ons meer zou schaden dan teams met een hogere rake", legt Szafnauer aan onder meer Motorsport.com uit. "En die voorspelling blijkt nu precies te kloppen, we verliezen inderdaad. Maar toen de reglementen werden opgesteld, hebben wij dit punt dus al aangedragen."

Publiekelijk heeft Szafnauer er - net als Mercedes - nooit met een onvertogen woord over gesproken totdat de gevolgen in Bahrein zichtbaar werden. Is het dan niet wat makkelijk om nu alsnog in de publiciteit te klagen? Des te meer omdat de suggestie werd gewekt dat alle teams met het nieuwe reglement hebben ingestemd. "Maar dat is niet waar. Om te beginnen: er is nooit een definitieve stemming over dit reglement geweest. In een werkgroep heeft er alleen een adviserende stemming onder de technische directeuren plaatsgevonden en daarbij hebben maar liefst drie teams tegen gestemd. Daarbij moet je ook bedenken dat maar twee teams [Mercedes en Aston Martin] een lage rake-concept hanteren. Dat betekent dat zelfs nog een team met een iets hogere rake tegen heeft gestemd. Er bestond dus absoluut geen unanieme steun voor deze veranderingen, dat is een misvatting", sluit Szafnauer zijn verhaal af.

VIDEO: De invloed van de nieuwe regels op hoge en lage rake uitgelegd