Marko blijft bij standpunt: "Vettel had jaar pauze moeten nemen"

Na het pijnlijke afscheidsjaar bij Ferrari hoopt Vettel in dienst van Aston Martin nieuw elan te vinden. Het team uit Silverstone wordt echter hard geraakt door de aangepaste vloer, vooral in combinatie met het concept van de AMR21: lage rake. De snelheid van vorig jaar is nog niet gevonden en het eerste raceweekend is niet bepaald naar wens verlopen voor de viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim. Spreek gerust van een stroeve start.

Sabbatical als beste optie

"Maar ik was al van mening, en dat heb ik jullie ook verteld, dat hij een jaar pauze had moeten nemen. Dan had hij goed bij zichzelf te rade moeten gaan over wat hij echt wil", zegt Marko tijdens een exclusief video-interview met Formel1.de - de Duitse tak van Motorsport.com. "Ik denk persoonlijk dat er volgend jaar wel het één en ander mogelijk is in de Formule 1", vervolgt de topadviseur uit Graz. "Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. Nu zit hij bij Aston Martin, een team dat net als Mercedes last heeft [van de nieuwe reglementen]. Die auto's lijken ook erg op elkaar. De eerste race heeft daardoor absoluut nog niet de gewenste bevrijding opgeleverd."

Toch gaat de vergelijking tussen Mercedes en Aston Martin niet helemaal op. Zo stond de formatie van Toto Wolff 'gewoon' met twee coureurs op het podium in Bahrein en worstelden de Mercedes-coureurs veel minder met de 2021-auto dan Vettel. "Daarvoor moeten we even terug naar de test, waarbij Mercedes ook een instabiele achterkant had. Het is Mercedes met alle ervaring en mogelijkheden echter gelukt om die achterkant te stabiliseren. Aston Martin is daar, voor zover ik heb kunnen zien, nog niet in geslaagd. Dat betekent dat ze straks nog wel een stabielere auto kunnen krijgen, al komen ze daarmee nog niet in de buurt van Mercedes."

Ruimte voor verbetering?

Vettel ziet er in de nieuwe auto slechter uit dan dat hij daadwerkelijk is, oordeelt Marko. "Het verschil van anderhalve seconde met Mercedes ligt in mijn optiek niet alleen aan Vettel, dat zit voor een belangrijk deel in de auto. Aston Martin is momenteel het zesde à zevende team. Maar met de Mercedes-motor en de mogelijkheden die ze hebben, moeten ze nog wel iets kunnen stijgen." Marko wil Vettel, nog altijd een goede vriend van de Oostenrijker, overigens niet helemaal verdedigen. Zo kan ook hij niet ontkennen dat de aanvaring met Esteban Ocon de zaak geen goed heeft gedaan. "Die kop-staartbotsing, want dat was het eigenlijk wel, was inderdaad bijzonder onverstandig van hem", sluit Marko met gevoel voor understatement af.

VIDEO: Vettel legt zelf uit waarom hij wél voor Aston Martin heeft gekozen