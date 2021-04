Wolff dreigde Hamilton en Rosberg thuis te laten na escalatie

De beide coureurs waren aan het begin van hun carrière al teamgenoten in de karting. Daarna reden Hamilton en Rosberg van 2013 tot en met 2016 samen voor het Mercedes F1-team. In de laatste drie jaar ging het tussen beiden in de strijd om de wereldtitel. Dat leverde enkele hachelijke situaties op met een aanrijding tussen de twee tijdens de Belgische GP van 2014. De Grand Prix van Spanje spande echter de kroon. Daar reden de beide kemphanen elkaar van de baan en werd het vanuit Nederlands aspect een historische dag met de eerste overwinning voor Max Verstappen.

Negatieve energie

Volgens Wolff betekende de wrijving tussen beide coureurs niet automatisch dat ze beter gingen presteren. “Ik weet niet zeker of het gunstig was voor beide rijders, het leverde negatieve energie op. Je moet nog altijd zorgen dat je in het belang van het team werkt”, zei Wolff in de High Performance Podcast van voormalig BBC F1-presentator Jake Humphrey. “Als er op het kantoor waar de debriefs gehouden worden veel negatieve energie hangt omdat er vijandigheid bestaat tussen de coureurs, dan neemt die energie de overhand. Dat zal ik nooit meer toestaan in mijn team.”

Wolff slaagde er naar eigen zeggen niet in om de angel uit de rivaliteit tussen Hamilton en Rosberg te halen. “Ik kon het niet veranderen omdat de coureurs al vastgelegd waren voordat ik me bij het team voegde”, zei Wolff. “Niemand had gedacht aan de dynamiek tussen de beiden? Wat is er in het verleden tussen hen gebeurd? Er was in het verleden veel gebeurd en die historische context kenden wij niet, die zullen we ook nooit kennen. Dat is wel iets waar we nu beter naar kijken. In eerste instantie hoe de coureurs samenwerken, maar ook hoe er gereageerd wordt als het niet goed loopt. We begrijpen dat er irritatie is als het bij de ene coureur niet loopt, maar we proberen verder altijd een positieve dynamiek te houden in het team.”

Harde hand

De spanning in 2014 ontstond toen Hamilton en Rosberg met elkaar vochten in Spa en de Duitser zijn teamgenoot geen ruimte gaf. Later gaf Rosberg toe dat het een reactie was op de teamorders die Hamilton in Hongarije negeerde. Wolff regeerde het team destijds soms met ‘harde hand’ en benadrukte dat het teambelang altijd voor het eigen belang stond. “Het was heel moeilijk, ik was op dat moment een nieuwkomer in de Formule 1 terwijl Nico en Lewis al een hele periode in de sport zaten”, aldus Wolff. “Maar ik zorgde er wel voor dat er een gezamenlijk doel kwam waarin het team voorop stond. Soms moest het met de harde hand, ze begrepen dat ze ons en Mercedes als moederbedrijf niet in de steek konden laten. In 2014 voelde ik wat egoïstische trekjes en toen heb ik ze gewaarschuwd: ‘De volgende keer als jullie in de buurt van elkaar komen, denk dan aan Mercedes. Denk aan de personen in het team, denk aan Dieter Zetsche, de [toenmalige] CEO van Mercedes’. Dat moest de denkwijze worden. Je kunt je teamgenoot niet in de muur rijden. Ik heb altijd gezegd dat ik consequenties niet zou schuwen als er een patroon zou ontstaan. Ik ben niet bang om iemand een paar races thuis te laten.”