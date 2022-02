Fittipaldi verwacht verrassingen in 2022: Vlak Ferrari niet uit

"Ik denk dat de nieuwe reglementen voor veel verrassingen gaan zorgen. Degene die de nieuwe regels het beste aanpakt heeft echt een voordeel. Toch weet je niets zeker tot aan de eerste kwalificatie van het jaar. In de tests weet je namelijk niet of ze met volle tanks rijden en ook de omstandigheden van de baan hebben veel invloed", aldus Fittipaldi exclusief tegen Motorsport.com Nederland. Afgelopen seizoen vochten Red Bull Racing en Mercedes tot aan de laatste Grand Prix om het kampioenschap. Daardoor denkt Fittipaldi dat de focus van deze twee teams voornamelijk op 2021 gericht was. Andere formaties waren al meer bezig met het nieuwe seizoen en dus verwacht de Braziliaan dat dergelijke teams hier profijt van hebben. "Zij kunnen vanaf de start al meteen sneller zijn. Een team als Ferrari werkt al veel langer aan het nieuwe seizoen. Je weet het niet: er kunnen veel verrassingen komen."

Ondanks de felle titelstrijd in 2021 denkt Fittipaldi wel dat de grotere teams een voordeel hebben ten opzichte van de kleinere teams, al verwacht hij wel dat het Formule 1-veld compacter wordt. "De grotere teams hebben altijd een voordeel, maar andere teams kunnen er dit jaar wel dichter op zitten. Ik denk dat het geheel meer in balans gaat komen", vervolgt de tweevoudig wereldkampioen. "Ik ben in ieder geval blij met de nieuwe regels. Ik hoop voornamelijk dat de auto's elkaar een stuk beter kunnen volgen. Daardoor krijgen we hopelijk leukere wedstrijden om te kijken."

Emerson Fittipaldi wint de Indy 500 in 1989 Foto: Ron McQueeney - IMS

Fittipaldi is zelf jaren actief geweest in de Formule 1 en kroonde zichzelf twee keer tot wereldkampioen. Naast zijn avonturen in de koningsklasse betrad de Braziliaan ook nog eens twee keer de hoogste trede op het Indy 500-podium en werd hij in 1989 IndyCar-kampioen. In 1996 crashte Fittipaldi zwaar en brak een nekwervel. Een jaar later raakte hij betrokken bij een vliegtuigongeluk. Daarna hing Fittipaldi zijn racehelm aan de wilgen. In 2003 ging hij aan de slag als manager bij een IndyCar-team en heeft Fittipaldi ook nog de leiding gehad over het A1GP-team van Brazilië.