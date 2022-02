Laurent Rossi nam begin 2021 het roer over bij Alpine, dat voorheen als Renault door het leven ging, en stelde zich als doel om binnen vijf jaar in de voorhoede mee te strijden. Hoewel hij zich bewust is van het gat naar grotere teams als Mercedes en Red Bull, vindt Rossi dat Alpine er best in mag geloven dat het kan schitteren in de Formule 1 nu het aan de vooravond staat van nieuwe technische reglementen.

"We hebben nu vijf tot tien jaar de financiële stabiliteit van de Renault Group met de daarbij komende activa. In de Formule 1 wordt steeds minder getest, maar meer gesimuleerd en geanalyseerd", vertelt Rossi. "Bij de Renault Group beschikken we over de allerbeste AI machine learning wetenschappers. Deze zetten we al twintig jaar in op ontwikkelingsgebied, marketing en ga zo maar door. We kunnen deze bijvoorbeeld gebruiken voor onze strategie tijdens een race of voor het doen van data-analyse. Dit soort zaken kan van pas komen in onze poging anderen bij te halen."

Rossi denkt niet alleen dat Alpine over de nodige ingrediënten beschikt om vooruitgang te boeken, maar denkt ook dat de komst van een budgetplafond zeer gunstig is voor het Engelse team. "Ik geloof dat we alle tools hebben om er te komen," vervolgt hij. "Met de nieuwe reglementen wordt alles weer op nul gezet. We werken nu allemaal met dezelfde beperkingen. Verschuilen achter een bedrag is niet meer nodig, ook al hebben sommige teams een link met een ander team of beschikken ze over betere middelen. Het spel is min of meer voor iedereen gelijk. Het wordt voor ons iets makkelijker. Het is niet zo dat wij er 200 miljoen dollar insteken en zij 500 miljoen. Daarnaast hebben we vijf jaar ervaring als fabrieksteam met de motor en het chassis. We kunnen ongetwijfeld een betere job doen in het integreren van de krachtige motor in het chassis."