Marko: Dit kenmerk deelt Max Verstappen met Schumacher en Senna

In zijn zevende volledige Formule 1-seizoen wist Max Verstappen voor het eerst de wereldtitel veilig te stellen. Na een boeiend gevecht dat het hele seizoen duurde, rekende de coureur van Red Bull Racing in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi in een rechtstreeks duel af met rivaal Lewis Hamilton. Door de late safety car-fase werd Verstappen in stelling gebracht om een aanval in te kunnen zetten en dat deed hij dan ook bij de eerste de beste mogelijkheid. Een dubbele counteraanval van Hamilton wist hij vervolgens af te slaan om de eerste Nederlandse F1-wereldkampioen te worden.

Uit de beslissende inhaalactie bleek nog maar eens hoe vastberaden Verstappen was om de wereldtitel in de wacht te slepen. Het is een kenmerk dat Red Bull-adviseur Helmut Marko ook in grote kampioenen Michael Schumacher en Ayrton Senna terugzag. “Je kan ze onmogelijk vergelijken, omdat ze allemaal in verschillende periodes raceten. Maar wat ze allemaal hebben: totale focus, die je ook meedogenloosheid kan noemen”, vertelde Marko in gesprek met Autorevue. “Er bestaat voor hen niets anders dan ‘ik wil winnen en daar ga ik alles voor doen’. En ze gaan verder dan de mogelijkheden die normaal bestaan. De kwalificatieronde van Max in Jeddah komt daarbij in mij op, hoewel het toen niet lukte.”

Een moment waarin die meedogenloosheid van Verstappen volgens Marko duidelijk te zien was, was zijn laatste kwalificatieronde in Saudi-Arabië. Die eindigde weliswaar in tranen na een crash in de laatste bocht, maar tot dat moment was de Nederlander bezig met een ronde die hem duidelijk de pole-position zou hebben opgeleverd. “Hij ging daarbij zover over de limiet van de auto dat je het zelfs visueel kon zien”, zag Marko. “En in de races moet Hamilton inmiddels weten dat je met Verstappen zelfs het kleinste gaatje afgedekt moet houden. Hij prikt hem er zelfs al naast als de andere coureur hem nog niet eens in zijn spiegels heeft gezien. Deze ongelofelijke wilskracht, samen met het nodige talent, maakt het verschil.”