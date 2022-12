Eindrapport Mercedes: Gestuiter alom, maar einde geeft hoop

Het Formule 1-seizoen van Mercedes

Rapportcijfer: 6,5

Sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren in 2014 was de Formule 1 een groot Mercedes-feestje. Zeven jaar op rij werden beide wereldtitels gewonnen door de Duitse fabrikant, die zijn uitvalsbasis in het Britse Brackley heeft. Pas in 2021 eindigde de reeks doordat Max Verstappen wereldkampioen werd, al behaalde Mercedes wel de achtste constructeurstitel op rij. De nieuwe technische reglementen voor 2022 boden de concurrentie een perfecte kans om de hegemonie definitief te beëindigen. De regerend kampioen probeerde daar intussen een stokje voor te steken: de doorontwikkeling van de W12 werd al vroeg stopgezet om de aandacht te verleggen naar de W13, waarmee het team in 2022 aan de start zou verschijnen.

Dat Mercedes veel tijd had besteed aan de nieuwe auto, bleek wel uit het upgradepakket dat bij de wintertest in Barcelona werd onthuld. Onderdeel van dat pakket waren de radicale, minimalistische sidepods die qua ontwerp sterk afweken van de oplossingen van de concurrentie. Tegelijkertijd werd echter ook duidelijk dat de W13 met een aantal problemen kampte, die uiteindelijk een groot deel van het seizoen de kop op bleven steken. Met name porpoising en bouncing, fenomenen die veroorzaakt werden door de terugkeer van het grondeffect en de daarbij horende stijve vering, bezorgden Mercedes op dat moment een hoofdpijndossier.

Gestuiter wordt erger voordat oplossing gevonden wordt

De problemen gingen ten koste van de snelheid en het mag een wonder heten dat Lewis Hamilton het seizoen opende met een podiumplaats in Bahrein. Daar was wel een dubbele uitvalbeurt van Red Bull voor nodig. De Oostenrijkse formatie was in de eerste fase van 2022 al sneller dan Mercedes en dat gold op dat moment zeker voor Ferrari, waardoor de Duitse renstal ineens derde was in de pikorde. Dat de van Williams overgekomen George Russell in Australië, Spanje en Azerbeidzjan zijn eerste podiumplekken als Mercedes-coureur behaalde, was dan ook meer te danken aan problemen bij Red Bull en Ferrari dan aan de pure snelheid van de W13. Russell en Hamilton waren, net als het management van het team, overtuigd dat de bolide veel potentie had, maar aanvankelijk kwam dat niet volledig ten uiting.

Nadat het stuiteren van de W13 in Baku een dieptepunt bereikte, werd echter relatief snel een oplossing gevonden. Niet dat porpoising en bouncing vanaf de Canadese GP helemaal verleden tijd waren, maar Mercedes kreeg er in ieder geval grip op en dat is terug te zien in de resultaten. Hamilton en Russell konden zich op een meer regelmatige basis mengen in de strijd om de podiumplaatsen, mede doordat Mercedes de bolide tot en met de Grand Prix van de Verenigde Staten bleef doorontwikkelen. Toch bleef het team voor de kansen op overwinningen afhankelijk van circuits waar met veel downforce gereden werd. De W13 bleek namelijk een auto die op de rechte stukken moeite had om mee te komen vanwege te veel drag.

Hoopgevend einde met verlenging winstreeks

Dat Russell juist in Hongarije zijn eerste F1-pole pakte, is daardoor niet enorm verrassend. Evenmin geldt dat voor het dubbele podium dat daar werd behaald, evenals de tweede plek van de jonge Brit in Nederland. Toch maakte Mercedes in deze races nooit echt aanspraak op de overwinning en zo leek het eerste zegeloze seizoen sinds 2011 in de maak voor de Zilverpijlen. Pas in de voorlaatste race kwam daar verandering in, want in Sao Paulo stond er geen maat op Russell. Hij pakte op zaterdag de zege in de sprintrace en reed op zondag naar zijn eerste GP-zege, terwijl Hamilton het feest voor Mercedes compleet maakte door tweede te worden.

Door een tegenvallende GP van Abu Dhabi bleef de tweede plek bij de constructeurs uiteindelijk nét buiten bereik voor Mercedes, dat de wereldtitel heeft moeten afstaan aan Red Bull Racing. Dat is niet waar het team na acht opeenvolgende constructeurstitels op hoopte en tegelijkertijd is het ook de plek die het team na de GP van Bahrein al leek in te nemen. Tussen Bahrein en Abu Dhabi werkte Mercedes een moeilijk seizoen af, maar de betere vorm richting het einde van het seizoen geeft hoop dat de renstal op de goede weg is om in 2023 weer aan te haken in de strijd om de wereldtitels - mits de luchtweerstand van de toekomstige bolide een stuk verminderd wordt.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 6,0 Niels Dijksterhuis 6,5 Bjorn Smit 8,0 Mark Bremer 6,0