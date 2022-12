Yuki Tsunoda rijdt in 2023 zijn derde Formule 1-seizoen bij AlphaTauri. De Japanner had twee jaar de Fransman Pierre Gasly als teamgenoot, maar die verhuist naar Alpine. Voor volgend jaar heeft het F1-team uit Faenza Nyck de Vries aan boord gehaald. De Nederlander is een F1-debutant, maar komt met een aardig CV de koningsklasse binnen. Hoewel Tsunoda al meerdere jaren actief is in F1, liet Helmut Marko eerder weten dat De Vries met al zijn ervaring waarschijnlijk de leider wordt bij AlphaTauri. "Yuki is jong en heeft niet die ervaring of achtergrond. Nyck moet de boel gaan leiden", liet Marko eerder weten. "We gaan het volgend jaar wel zien, maar gezien zijn ervaring en persoonlijkheid moet hij de teamleider worden."

Tsunoda denkt dat ook hij als langstzittende AlphaTauri-coureur meer verantwoordelijkheid krijgt. De Japanner verwerpt het idee dat De Vries meteen de leidende rol krijgt. Volgens Tsunoda is het simpelweg de snelste man die leider wordt. "Het maakt mij niet uit, teamleider of niet. Ik richt me op mijn werk. Ik wil zaken leren en verbeteren. Natuurlijk krijg ik meer verantwoordelijkheid dan in 2022, Pierre vertrekt. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat aan kan. Ik kom sterker terug."

Tsunoda is tevreden over het verloop van zijn 2022-seizoen. Het werd echter wel een moeizaam jaar voor AlphaTauri, dat negende werd achter Haas. "Naar mijn mening heb ik in dit seizoen elke race een stap gemaakt", vervolgt de Japanner. "Ik ben tevreden over de vorm waarin ik dit jaar ben geëindigd. Tuurlijk kan er nog veel beter, vooral op het gebied van consistentie. Ik heb in ieder geval een duidelijk doel voor ogen volgend jaar. Ik wil ook Pierre bedanken. De afgelopen twee jaar kon ik zonder hem niet zoveel vooruitgang boeken. Ik heb veel van hem geleerd en ga hem missen. Het was een plezier om met hem te werken."