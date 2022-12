Deze drie punten moet Ferrari volgens Carlos Sainz verbeteren

Ferrari begon het Formule 1-seizoen 2022 onwijs sterk, maar zakte naarmate het jaar vorderde verder terug. Uiteindelijk stond de Scuderia de leiding in het kampioenschap door technisch malheur, fouten aan de pitmuur en crashes af aan Red Bull Racing. In de tweede seizoenshelft klopte zelfs Mercedes aan voor de tweede plek bij de constructeurs, maar die formatie wisten de Italianen achter zich te houden. Het werd een jaar waarin duidelijk werd dat toch veel beter moet. De eerste stap is gezet. Ferrari-teambaas Mattia Binotto diende onlangs zijn ontslag in en zien we in 2023 niet terug als chef in Maranello. Over zijn vertrek laat Carlos Sainz niets los. Wel somt de Spanjaard op wat beter kan.

"Allereerst moeten we beter worden in de Grands Prix", trapt de Ferrari-coureur af. Hoewel de F1-75 in de kwalificatie ijzersterk was, liet de auto op zondag vaak te wensen over. Dit kwam mede door een probleem, waardoor hij bij bijvoorbeeld de start in Abu Dhabi een positie verloor aan Lewis Hamilton. "We hadden een terugkerend iets, waardoor we geen goede starts maakten. In dat gevecht [met Hamilton] verloor ik vijf of zes seconden." Het tweede punt is de strategie. De Scuderia liet meermaals steken vallen. Denk aan Hongarije waarbij zowel Sainz als teamgenoot Charles Leclerc op de harde band stond en het fiasco met Leclerc in Monaco. "Daar werken we aan", zegt de Madrileen.

Als laatste stipt Sainz de ontwikkeling van de auto aan. Ferrari deed er alles aan om het gat naar Red Bull te dichten, maar dat bleek een lastige opgave. "We hebben simpelweg niet goed ontwikkeld", vervolgt hij. "Rome is echter ook niet in een dag gebouwd. Je moet ook kijken waar we vandaan komen. Als je kijkt naar de vooruitgang van de afgelopen twee jaar, dan is dat geweldig om te zien." Sainz viel in 2022 in totaal zes keer uit. Zijn beste resultaat was de eerste plek in Groot-Brittannië. Met 246 punten werd hij vijfde in het kampioenschap.