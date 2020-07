Tost: Nieuwe dominantie Mercedes ‘niet goed voor Formule 1’

Mercedes is het F1-seizoen 2020 op de best denkbare manier begonnen met drie dominante overwinningen. Met de W11 heeft de Duitse fabrieksformatie wederom een ijzersterke bolide ontwikkeld en de strijd om de wereldtitel lijkt, mits er geen rare dingen gebeuren, vooral te gaan tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Eerstgenoemde gaat na drie races aan de leiding van de titelstrijd met, met vijf punten voorsprong op zijn Finse teamgenoot. Max Verstappen is de naaste belager van de Mercedes-coureurs in de titelstrijd, maar na drie races heeft hij al een achterstand van 30 punten op Hamilton.

Op de Hungaroring kon Hamilton zelfs een extra pitstop maken zonder de leiding te verliezen. Het onderstreept de overmacht van Mercedes en dat is volgens Tost geen goed teken voor de F1. “Voor de Formule 1 is het natuurlijk niet goed dat Mercedes weer zo domineert, maar ik moet wel zeggen dat ze het geweldig doen”, zei hij bij Servus TV. De enige die de hegemonie kan doorbreken volgens de AlphaTauri-teambaas, is Verstappen. “Persoonlijk hoop ik dat Max enkele keren kan winnen met Red Bull Racing en dat het wereldkampioenschap daardoor hopelijk spannend wordt. Dat gaat echter zwaar worden, want het pakket wat Mercedes heeft is nog sterker dan in de afgelopen jaren.”

Monteurs Red Bull 'grandioos'

Verstappen bezorgde Red Bull Racing een fikse uitdaging door in de ronde naar de startgrid te crashen. Daarbij liep hij schade op aan de linker voorwielophanging, die het Oostenrijkse team in recordtijd wist te herstellen. “Het laat simpelweg zien dat Max altijd op de limiet rijdt, zelfs al tijdens de ronde naar de grid”, zag Tost, die Verstappen in 2015 en begin 2016 onder zijn hoede had. “De monteurs hebben daarna een geweldige job gedaan door de auto weer op te lappen, waarna Max een sensationele race gereden heeft. Dat was dus een mooi einde.”

De monteurs van Red Bull verdienen volgens Tost een groot compliment voor hun werk. “Ik stond in de buurt omdat ik iets met Dr. Marko besproken had en het was ongelooflijk hoe snel ze in staat waren om de voorwielophanging te repareren. Dat was grandioos en ik kan ze daar alleen maar voor feliciteren.” Het risico op falen van de ophanging gedurende de race achtte Tost niet groot, mede door de karakteristieken van de Hungaroring. “De snelheid in de bochten in Hongarije ligt niet zo hoog en ook de kerbstones zijn niet zo agressief, waardoor de ophanging het tot het einde van de race heeft volgehouden.”