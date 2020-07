Grosjean biedt excuses aan na uitspraken over toekomst Haas

De Fransman werd voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Hongarije gevraagd naar zijn plannen voor 2021, aangezien zijn huidige contract eind dit jaar afloopt. Hij reageerde met een opvallend antwoord: “Laten we het maar meteen benoemen. Is Haas er volgend jaar nog bij of niet? Er zijn veel vraagtekens", verraste Grosjean. "Ik weet zelf van niets. De beslissing is nog niet genomen. Gene [Haas] kent het antwoord, of als hij het antwoord kent zal hij het ons op een bepaald moment vertellen.” Teambaas Guenther Steiner floot zijn rijder niet veel later terug.

Grosjean heeft inmiddels intern zijn excuses aangeboden: “Het spijt me als ik iets verkeerd gezegd heb. Ik wil niets creëren. Dus nee, geen nieuwe Netflix-afleveringen. Er is geen enkel probleem. Ik heb iets gezegd dat ik niet had moeten zeggen. Het spijt me voor het team. En alles is nu weer goed.”

Steiner was op zijn beurt ook niet boos op de Fransman, al erkent hij vooral verrast te zijn door het feit dat Grosjean de kwestie zo openlijk ter sprake bracht: “Ik was er nooit echt kwaad over. Je kent me. Ik reageerde op iets en dan laat ik het snel achter me. Ik was vooral verbaasd toen ik het las. We hebben geen problemen. Als iemand gek wordt als ik iets zeg dat niet door de beugel kan, dan zou iedereen boos op me zijn. Hij snapt het. Het was een lastige vraag en hij antwoordde op een manier waarop hij niet had geantwoord als hij wat langer had nagedacht. En hij meende misschien niet echt wat hij zei, snap je. Dus er is niets aan de hand.”

Met medewerking van Oleg Karpov