'Directie Audi maakt einde aan onzekerheid over F1-deelname 2026'

Tijdens het Belgische Grand Prix-weekend van 2022 kondigde Audi aan dat het in 2026 als motorleverancier toetreedt tot de Formule 1. Enkele maanden later werd bevestigd dat dit in samenwerking met Sauber gaat gebeuren en bouwde het bedrijf een nieuwe faciliteit waar de F1-krachtbronnen ontwikkeld kunnen worden. De afgelopen maanden ontstonden echter de nodige geruchten dat Audi zich ondanks de inschrijving toch zou terugtrekken. Dit gebeurde na het vertrek van CEO Markus Duesmann, een uitgesproken voorstander van het F1-project. Zijn opvolger, Gernot Döllner, zou naar verluidt geen fan zijn van de ambities in de koningsklasse.

Mede daardoor werd de toewijding van Audi aan het F1-project publiekelijk in twijfel getrokken, al bracht de Duitse fabrikant daar zelf niets over naar buiten. Dit heeft echter ook te maken met de komst van de nieuwe CEO, die na zijn aanstelling 100 dagen radiostilte moet houden naar de buitenwereld. Die periode eindigt in december pas, maar toch lijkt Döllner nu overstag om verder te gaan met de ontwikkeling van de F1-krachtbron. Dat is naar buiten gekomen via een reportage van het Duitse medium Manager Magazin. Naar verluidt heeft Döllner eind november tijdens een bijeenkomst van het management groen licht gegeven voor de voortzetting van het project.

Volgens de reportage vroeg een Audi-medewerker tijdens de bijeenkomst aan hoofd ontwikkeling Oliver Hoffmann over de geruchten dat de F1-deelname geschrapt zou worden. Daarop verklaarde Hoffmann, een uitgesproken voorstander van het project, hoe waardevol de Formule 1 voor Audi is en dat terugtrekken daardoor geen optie is. Döllner, die het project nauwkeurig bestudeerd heeft sinds hij CEO werd, gaf daarna een belangrijk signaal door zijn hoofd ontwikkeling niet tegen te spreken. Daarmee lijkt hij te zeggen dat het management heeft besloten dat de ontwikkeling van de F1-motor voortgezet kan worden.

Audi heeft inmiddels de eerste aandelen in Sauber verworven, maar tegelijkertijd is besloten om in 2024 nog niet als naamgevend sponsor op te treden. Voor Sauber CEO Andreas Seidl wordt het echter van belang dat Döllner ook publiekelijk uitspreekt dat de F1-plannen van Audi doorgaan. Momenteel heeft de voormalig McLaren-teambaas door de onzekerheid rond het project moeite om personeel en rijders aan te trekken.