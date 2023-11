Na maanden aan geruchten bevestigde Sauber dat zij vanaf 2026 door Audi worden voorzien van krachtbronnen. Een goed moment voor de Duitsers, want vanaf dat moment treedt een nieuw motorenreglement in werking. Toch is bekend dat Audi volgend jaar al een grote rol gaat spelen bij de renstal en er werd zelfs hier en daar gefluisterd dat in 2024 de naam van de autofabrikant al op de auto staat. Dat verhaal wordt echter na navraag van Motorsport.com ontkend. "Nee, Audi komt pas in 2026", benadrukt Sauber-teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi. "Op commercieel gebied is het belangrijk om met een knal te beginnen, we willen de betrokkenheid van Audi daarvoor niet verwateren. We gaan dus verder als Sauber, als eerbetoon aan de Group."

Eerder deze week werd bekend dat Sauber een andere naamgever zoekt en dat in de komende maand daar meer over bekend wordt gemaakt. Alfa Romeo gaat namelijk aan het einde van het seizoen afscheid nemen van de formatie uit Hinwill. Bravi weet uiteraard al meer, maar zegt daar niet heel veel over. "We hebben de volgende stap al gepland. We hebben het contract al in 2022 getekend", aldus de Italiaan. "De FIA gaat op 10 december de inschrijflijst publiceren en dan - niet eerder - communiceren we wat de komende twee seizoenen de naam van ons team wordt en wie de titelpartners van ons team worden." In de wandelgangen wordt ook genoemd dat Sauber de komende twee jaar als transitiejaren ziet, maar daar wil de teamvertegenwoordiger niets van weten. "De twee jaar zijn onderdeel van een plan voor de lange termijn om het team naar het volgende niveau te tillen."

Eerder deze maand benadrukte Bravi ook dat Audi geen twijfel heeft over haar toewijding aan het project. Sindsdien zijn de geruchten een nieuw leven ingeblazen, want met Markus Duesmann is degene die bij Audi het F1-plan in werking stelde vertrokken. Zijn opvolger, Gernot Döllner, heeft nog altijd geen woord gerept over F1 en Audi. Er werd zelfs even gesproken dat Toyota het project over zou nemen, maar dat is volgens Bravi onzin. "Ik ben tussen Vegas en Abu Dhabi nog in Ingolstadt [waar het hoofdkantoor zit van VW/Audi-Groep] geweest", vertelt de Italiaan. "Ik denk dus dat er wel toewijding is. Ik zag ook mensen die zich vol inzetten voor het project en ze werken hard. We weten dat het een grote uitdaging is, maar ze zijn volledig toegewijd."