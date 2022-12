Audi breidt fabriek in Neuburg uit met oog op F1-entree in 2026

Ten oosten van de plaats Neuburg an der Donau staan naast een testcircuit al een aardige verzameling gebouwen. Voor de ontwikkeling van een Formule 1-motor komt er echter nog een gebouw met een vloeroppervlakte van 3.000 vierkante meter bij. Hierin worden onder meer de testbanken gehuisvest, die de gloednieuwe power unit van Audi op de proef moeten gaan stellen. De bouw van dit nieuwe gebouw is deze week begonnen.

Het Competence Center Motorsport in Neuburg opende in 2014 zijn deuren. Sindsdien zijn onder andere de auto’s die Audi gebruikte voor de DTM, Formule E en Dakar Rally daar gebouwd. “We hebben hier de ideale thuisbasis voor ons Formule 1-project”, zegt Oliver Hoffmann, bestuurslid voor technische ontwikkeling bij Audi. “Audi Neuburg is ontworpen om de meest veeleisende autosportprojecten aan te kunnen. Die vooruitziende blik betaalt zich nu uit. Dankzij de faciliteiten die er al waren, konden we meteen aan de slag met het F1-project. Met de uitbreiding hebben we straks ook al het noodzakelijke in huis voor de lange termijn. Er worden ultramoderne testbanken in het nieuwe gebouw geïnstalleerd, zodat ons ontwikkelingsteam over alles beschikt wat nodig is om succesvol te kunnen zijn in de hoogste klasse van de autosport.”

Het nieuwe gebouw krijgt de naam F7.2 (rood op de foto) en komt ten zuidwesten van de bestaande bebouwing. Middels een overdekte brug wordt de uitbreiding aan het gebouw F7 gekoppeld. Naast testbanken komen er ook technische ruimtes en een werkplaats in F7.2. Er werken straks ongeveer zestig mensen. In het eerste kwartaal van 2024 moet het gebouw volledig klaar zijn, al worden sommige delen in maart al in gebruik genomen. Audi heeft inmiddels ook 220 nieuwe werknemers aangenomen voor het Formule 1-avontuur, dat samen met Sauber wordt aangegaan.