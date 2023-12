FIA stopt onderzoek naar belangenverstrengeling Wolff

Dinsdagavond maakte de FIA bekend dat zij een onderzoek ging doen naar vermeende belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie Wolff, die eveneens de voorzitter is van de F1 Academy. Dit werd gedaan nadat BusinessF1 suggereerde dat in een meeting met teambazen Toto Wolff een opmerking maakte waarvan alleen FOM-personeel weet kon hebben. Susie Wolff zou door haar rol als directeur in de F1 Academy-serie toegang hebben tot die informatie. In een statement naar buiten gebracht door de autosportfederatie is bekendgemaakt dat het onderzoek gestaakt wordt. "De FIA kan bevestigen dat er geen onderzoek naar een individu in gang is op het gebied van ethische of disciplinaire gronden", valt er te lezen. "Als regelgever heeft de FIA de taak om de integriteit van de wereldwijde motorsport te behouden. De FIA benadrukt nogmaals haar commitment aan integriteit en eerlijkheid."

Nadat de FIA besloot om het onderzoek te starten waren Susie Wolff, Mercedes en de Formule 1 er als de kippen bij om het bericht te ontkennen. Susie Wolff verklaarde dat het volgens haar zelfs een 'intimiderend en vrouwonvriendelijk' onderzoek was. Op woensdagavond kwamen alle tien de F1-renstallen ook bij de groep van ontkenners, die allemaal in precies dezelfde bewoordingen naar buiten brachten dat zij niet behoorden tot degenen die de klacht naar de FIA brachten. Het zorgde ervoor dat de autosportorganisatie serieus onder druk kwam te staan om de redenen van het onderzoek te openbaren. Nu de FIA de handen van het onderzoek heeft afgetrokken lijken ze daarmee de redenen niet openbaar te maken.

De timing voor de berichtgeving van de FIA van het terugtrekken van het onderzoek is goed te verklaren. Vrijdagavond staat het jaarlijkse FIA-gala op de planning. Volgens de overkoepelende autosportfederatie is er genoeg bewijs om te concluderen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. "Na een onderzoek naar de Formula One Management's F1 Code of Conduct, de F1 Conflict of Interest Policy en de bevestiging dat er genoeg maatregelen zijn om potentiële belangenverstrengelingen tegen te gaan, is de FIA ervan overtuigd dat het FOM een robuust systeem heeft die kan voorkomen dat er op onbevoegde manier vertrouwelijke informatie gedeeld wordt", noemt de FIA.