De Formule 1-teams genieten nu nog van wat welverdiende rust, al zijn de voorbereidingen voor het seizoen 2024 allang begonnen. De bolides voor het nieuwe seizoen zullen begin volgend jaar gepresenteerd worden en dat brengt altijd de nodige spanning met zich mee. Red Bull heeft na het succes van 2023 de duidelijke favorietenrol in handen, maar teambaas Christian Horner weet ook dat zijn team niet al te conservatief kan zijn, omdat de concurrentie er alles aan zal doen om de Oostenrijkse renstal te verslaan.

"Niemand staat stil", zegt Horner tegen Sky Sports. "We hebben een geweldige basis, dus het is meer een evolutie dan een revolutie", doelt hij op de bolide. "Maar ik weet zeker dat het allemaal dichter naar elkaar toe kruipt volgend jaar, dus we kunnen niet op onze lauweren rusten. Het zijn allemaal geweldige teams. McLarens vorm aan het einde van het seizoen, Ferrari, Mercedes... Die grote teams zullen volgend jaar allemaal op volle toeren draaien."

Voor het seizoen 2024 zijn er weinig veranderingen aan de regels, waardoor de teams op een stabiel platform kunnen voortbouwen. Mercedes is echter niet van plan om volledig vast te houden aan het huidige concept en teambaas Toto Wolff sprak onlangs al over het compleet omgooien van het concept. "We veranderen het concept en gaan de ander kant op met het chassis, de gewichtsverdeling en de luchtstromen op. Alles is veranderd, want dat is de enige manier om een kans te maken", aldus de Oostenrijker.

"Een nieuw seizoen begint met een compleet nieuwe auto. Dat biedt mogelijkheden, maar kent ook risico's", zegt Wolff tegen Sky Sports. "We moeten realistisch zijn. We hebben grote ambities, maar we eindigden tweede achter het team dat beter presteerde dan de rest. Ik heb altijd al gezegd dat deze sport een meritocratie is: de beste coureur en auto winnen. Daarom moeten we onze zaken op de rit krijgen en ik hoop dat wij het zijn [die Red Bull onder druk kunnen zetten]."

Voor de concurrentie is er echter slecht nieuws, aangezien Horner onlangs al aangaf dat zijn team de focus 'relatief vroeg' naar 2024 heeft verlegd, wetende dat de RB19 zelfs zonder updates nog goed genoeg zou zijn voor zeges. "Daarom is de ontwikkeling van deze auto eigenlijk al sinds halverwege het jaar heel spaarzaam", legde de Brit uit.