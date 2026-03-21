Hoe word je Formule 1-journalist? Het is een vraag die ik regelmatig krijg en die ik vorig jaar ook behandelde tijdens een presentatie op de basisschool van mijn zoon. Het is bovendien een vraag die vaak met een zekere romantiek wordt gesteld, maar die in de praktijk minder eenduidig te beantwoorden is dan je misschien zou denken. Want hoe ziet dat pad er eigenlijk uit? Bestaat er überhaupt zoiets als één route richting de Formule 1?

Het eerlijke antwoord: nee. Het pad naar de F1-paddock is voor niemand hetzelfde. Als je rondkijkt in het mediacentrum, zie je een bont gezelschap van mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Sommigen hebben een klassieke journalistieke opleiding gevolgd, anderen zijn via een omweg in de sport terechtgekomen – bijvoorbeeld vanuit communicatie, engineering of zelfs een compleet andere sector. Wat ze gemeen hebben, is niet zozeer hun opleiding, maar hun volharding, nieuwsgierigheid en bijna obsessieve interesse in de sport.

Dat betekent echter niet dat er geen rode lijnen zijn. Wie serieuze ambities heeft richting de Formule 1-journalistiek, kan wel degelijk een aantal stappen zetten om zijn of haar kansen te vergroten. In de praktijk zie je dat een journalistieke basis nog altijd een belangrijke rol speelt. Vrijwel iedereen op de redactie van Motorsport.com Nederland heeft een universitaire of hbo-opleiding Journalistiek gevolgd, of een vergelijkbare studie met een sterke nadruk op schrijven en verhalen vertellen.

Maar een diploma alleen is niet genoeg. Sterker nog: het is vaak pas het begin. De meesten hebben eerst stage gelopen, een eigen blog bijgehouden of als freelancer gewerkt voor een autosportmedium, voordat ze een vaste aanstelling kregen. In die fase draait alles om vlieguren maken: artikelen schrijven, interviews doen en leren omgaan met deadlines. Maar vooral dat eerste: veel schrijven. Zoals bij veel beroepen geldt ook hier dat je het vak pas echt onder de knie krijgt door het simpelweg vaak te doen.

Wat daarbij helpt, is specialisatie. De Formule 1 is een complexe wereld waarin sport, techniek, politiek en commercie samenkomen. Wie zich onderscheidt, doet dat vaak door ergens nét iets dieper in te duiken dan de rest. De één ontwikkelt zich tot tech-expert, de ander richt zich op historische achtergrondverhalen. Juist die combinatie van passie en verdieping maakt het verschil.

Begin dit jaar hadden we bij Motorsport.com Nederland een vacature openstaan voor een junior redacteur. Een instapfunctie, bedoeld voor iemand die aan het begin van zijn of haar carrière staat, maar wel de ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen in de autosportjournalistiek. In de vacature vroegen we om 'een afgeronde opleiding journalistiek, communicatie of een vergelijkbare richting' en maakten we duidelijk dat we op zoek waren naar een starter.

Er kwamen opvallend veel reacties binnen, ook van mensen met achtergronden ver buiten de journalistiek. Van rechtenstudenten tot schoonheidsspecialisten en van marketingprofessionals tot magazijnmedewerkers. Dat zegt alles over de aantrekkingskracht van de autosport.

Iedereen die de moeite neemt om een sollicitatiebrief te sturen, verdient het om serieus bekeken te worden. En dat hebben we ook gedaan. Alle motivatiebrieven en cv’s zijn gelezen en iedereen heeft een reactie ontvangen. Dat kost tijd, maar hoort bij de verantwoordelijkheid die je hebt wanneer je een vacature online zet. Achter elke sollicitatie zit immers iemand met ambitie, hoop en een verhaal.

Tijdens het selectieproces kwamen uiteindelijk een paar duidelijke schrijftalenten bovendrijven. Kandidaten die niet alleen een passie voor de sport lieten zien, maar die die passie ook konden omzetten in heldere, goed opgebouwde verhalen. En dat is uiteindelijk waar het om draait: kunnen vertellen. Niet alleen wat er gebeurt, maar ook waarom het ertoe doet.

De keuze viel uiteindelijk op Jules de Graaf, een beginnend journalist met een grote voorliefde voor de historie van de Formule 1. Inmiddels werkt ze een paar weken bij ons en in die korte tijd heeft ze al een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Haar stukken vonden niet alleen hun weg naar Motorsport.com Nederland, maar ook naar onze buitenlandse edities en Autosport. Dat zijn stappen die laten zien hoe snel het kan gaan wanneer talent, inzet en de juiste omgeving samenkomen.

Wat zij in korte tijd heeft laten zien, onderstreept het belangrijkste punt in dit verhaal. Er bestaat dan misschien geen vaste route naar de Formule 1-journalistiek, maar er zijn wel voorwaarden. Nieuwsgierigheid. Doorzettingsvermogen. De bereidheid om te leren en feedback te accepteren. En bovenal: de drang om verhalen te vertellen.

Een simpel stappenplan om Formule 1-journalist te worden, is er dus niet. Maar wel een duidelijk vertrekpunt: begin met schrijven. Veel schrijven. Zoek een platform, hoe klein ook, om ervaring op te doen. Wees kritisch op je eigen werk en sta open voor feedback. En als de kans zich voordoet – een stage, freelanceklus of werkervaringsplek – grijp die met beide handen aan om een stap dichter bij je doel te komen.

De Formule 1 lijkt misschien een gesloten wereld van buitenaf, maar dat is ze niet. Achter de schermen is het vooral een plek waar mensen werken die ooit dezelfde vraag stelden: hoe kom ik hier? Het verschil zit ’m uiteindelijk niet in het antwoord op die vraag, maar in de stappen die je zelf zet.

Erwin Jaeggi, Director of Programming - Motorsport.com Nederland

(Mijn avontuur begon in 2004 als freelance redacteur bij F1Racing.net, een Formule 1-website met een kantoor in Groningen, terwijl ik journalistiek studeerde in Zwolle. Daarnaast schreef ik voor een muziekblad, eerst als vrijwilliger en later tegen betaling.

Ik werkte hard om zoveel mogelijk ervaring op te doen en te laten zien wat ik in huis had. Twee jaar later leidde dat tot een fulltime aanbod bij F1Racing.net, dat in 2007 verderging als GPUpdate.net — een naam die bij veel Formule 1-fans bekend zal klinken. Daar zette ik ook mijn eerste stappen in de Formule 1-paddock.

Toen Motorsport.com in 2015 werd gelanceerd, met onder meer een Nederlandstalige editie, maakte ik in 2016 de overstap. Ik kwam terecht in een internationaal team van F1-journalisten, met onder anderen Jonathan Noble en Adam Cooper. Na tien jaar de wereld te hebben rondgereisd, geef ik sinds eind vorig jaar leiding aan de redactie in Nederland.

Geen groots vooropgezet plan, maar wel een route die laat zien waar het uiteindelijk om draait: blijven pushen en nooit opgeven.)

Erwin Jaeggi in gesprek met Max Verstappen. Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images