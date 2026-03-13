Vijf jaar na zijn overlijden is Murray Walker nog altijd een vaste waarde in het collectieve geheugen van de Formule 1. De Brit, die op 13 maart 2021 op 97-jarige leeftijd overleed, was voor generaties fans veel meer dan een commentator: hij was de stem van de sport.

Walker bouwde die status op in een loopbaan die decennia omspande. Al in 1948 begon hij als commentator bij de Shelsley Walsh Hill Climb, waarna hij voor radio en televisie tal van auto- en motorsportevenementen versloeg. De zoon van motorcoureur Graham Walker werd in 1962 de vaste motorsportcommentator van de BBC. Zijn naam zou echter vooral door de Formule 1 onsterfelijk worden.

Tussen 1976 en 1996 verzorgde Walker het F1-commentaar voor de BBC, waarna hij van 1997 tot en met 2001 overstapte naar ITV. Vanaf 1978 werd hij de vaste stem van de koningsklasse. Walker stond vooral bekend om de intensiteit en het enthousiasme waarmee hij de sport versloeg, maar ook om de water-en-vuurrelatie met co-commentator en voormalig F1-coureur James Hunt.

Juist die combinatie van passie, kennis en humor maakte hem zo geliefd. Walker was welbespraakt, deskundig en grondig voorbereid, maar verloor nooit de emotie van het moment. Tegelijkertijd maakten zijn beroemde versprekingen, door fans liefkozend omarmd, hem alleen maar menselijker.

Ook collega’s en mensen uit de paddock wisten hoe bijzonder Walker was. Toen zijn overlijden in 2021 bekend werd gemaakt door de British Racing Drivers’ Club, sprak de BRDC over "een vriend, een ware autosportlegende" en "de favoriete commentator van onze natie". Martin Brundle, die vanaf 1997 zijn co-commentator was, noemde hem "in elk opzicht een prachtige man", "een nationale schat" en "een Formule 1-legende".

Voor vele fans was Murray Walker een onlosmakelijk onderdeel van de Formule 1 Foto door: Motorsport Images

Maar ook in Nederland was zijn invloed voelbaar. Olav Mol sprak destijds over een grootheid en herinnerde eraan dat Walker hem onder meer liet zien hoe het werkte in de paddock. Dat typeert zijn betekenis misschien wel het best: Murray Walker was niet alleen een icoon voor kijkers, maar ook een voorbeeld voor een volgende generatie commentatoren.

Zijn laatste volledige F1-race als commentator was de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2001. Een aanbod van Bernie Ecclestone om daarna nog het commentaar voor de world feed van de Formule 1 te verzorgen, sloeg hij beleefd af. Na meer dan vijftig jaar commentaar geven was hij er, zoals hij zelf aangaf, moe van. Toch bleef hij nog regelmatig opduiken als F1-kenner in de media.

Vooral nu, in een Formule 1 die voortdurend verandert, kijken veel fans nostalgisch terug op eerdere tijdperken van de sport. Op de jankende V10- en brullende V8-motoren, de iconische intro van Fleetwood Mac's The Chain, beelden van grid girls en sigarettenmerken op auto’s, en de lauwerkransen die na afloop aan winnaars werden overhandigd. Voor velen hoort bij dat tijdperk ook één ding onlosmakelijk: de stem van Murray Walker. Vijf jaar na zijn overlijden is die nog altijd onderdeel van hoe fans zich de Formule 1 van vroeger herinneren.

Murray Walker test een Mercedes F1-auto. Foto door: Sutton Images