Alonso ziet Aston Martin stapje zetten: "Maar we zijn nog ver weg"
Aston Martin heeft ten opzichte van de Grand Prix van Australië wat progressie geboekt, ziet Fernando Alonso. De Spanjaard beseft echter dat het qua reserveonderdelen een kwestie van overleven is.
Foto door: Lars Baron / Getty Images
In Australië liep Aston Martin al achter de feiten aan en dat is tijdens het Formule 1-weekend in China wederom het geval. Fernando Alonso en Lance Stroll werden in de enige vrije training van het sprintweekend achttiende en twintigste, waarna ze in de sprintkwalificatie bleven steken op de negentiende en twintigste positie.
Alonso was in het eerste segment van de sprintkwalificatie ruimschoots sneller dan teamgenoot Stroll, maar desondanks kon hij de strijd met de concurrentie niet echt aangaan. Wel haalde de tweevoudig wereldkampioen wat hoop uit het feit dat Alexander Albon slechts drie tienden van een seconde sneller was in zijn Williams, wat erop duidt dat Aston Martin enige progressie heeft geboekt.
"Ik heb niet echt veel geleerd met maar twee ronden in de kwalificatie. Wel hebben we wat ronden gereden in de vrije training en we hebben geprobeerd om beter te worden wat betreft het chassis, maar de motor is wat die is", verklaarde Alonso. "We probeerden om meer verbeteringen te zoeken voor zaterdag, maar ik denk dat dit min of meer de limiet is. Williams is drie tienden sneller, maar in Australië was dat nog acht tienden. We hebben dus wat progressie geboekt, maar we zijn nog ver weg."
Qua snelheid zag de AMR26 er in de sprintkwalificatie dus wat beter uit, maar dat neemt niet weg dat Aston Martin qua reserveonderdelen nog altijd diep in de problemen zit. "Ik probeer ronden te rijden. We hebben natuurlijk geen reserveonderdelen meer voor de power unit, dus ieder probleem kan de rest van ons weekend heel moeilijk maken", besefte Alonso. "We moeten qua betrouwbaarheid dus overleven en proberen zoveel mogelijk te leren."
Zaterdagochtend vertrekt Fernando Alonso vanaf de negentiende plaats tijdens de sprintrace.
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Wat voor Alonso en Stroll wel een klein stapje in de goede richting was, was het feit dat ze redelijk wat kilometers konden maken op vrijdag in Shanghai. Dat was iets waar motorleverancier Honda ook op hoopte. "Ons doel vandaag was om meer kilometers te rijden, zodat we meer leren over de strategie voor het energiemanagement en de driveability op het Shanghai International Circuit", zei hoofdengineer Shintaro Orihara van Honda.
"Een ander doel was om te kijken naar de prestaties voor de sprintrace van zaterdag. Het was voor ons dus belangrijk om een probleemloze VT1 en sprintkwalificatie te hebben, om zo de afstelling voor de rest van het weekend voor te bereiden."
