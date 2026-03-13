Russell pakt pole voor sprintrace GP China, Max Verstappen achtste

Hoewel de coureurs en teams de handen nog behoorlijk vol hebben aan het leren kennen van de nieuwe generatie F1-auto's, hadden zij in China maar één training om zich voor te bereiden op de rest van het weekend. Op het Shanghai International Circuit staat namelijk al de eerste sprintrace op het programma.

In die ene oefensessie eerder op vrijdag toonde Mercedes zich, net als een week eerder in Melbourne, opnieuw bijzonder sterk: George Russell en Andrea Kimi Antonelli noteerden de snelste tijden en stonden vier à vijf tienden los van de rest van het veld. De achtervolgende groep werd dit keer aangevoerd door McLaren, met daarachter Ferrari. Max Verstappen eindigde nog achter Oliver Bearman op de achtste plaats in de tijdentabel. Problemen van technische aard waren er ook: Arvid Lindblad moest zijn auto na zes ronden aan de kant zetten nadat er rook uit de cockpit kwam, terwijl Carlos Sainz een deel van de training miste door een datagerelateerd probleem.

SQ1: Verstappen klaagt over 'drivability'

Valtteri Bottas trok als eerste naar buiten voor de sprintkwalificatie, kort nadat een woordvoerder van Cadillac had laten weten dat Sergio Pérez niet kon deelnemen aan de sessie als gevolg van een probleem met het brandstofsysteem dat tijdens de vrije training was ontdekt, en niet op tijd kon worden verholpen. Dit betekende dat één van de zes afvallers in SQ1 al vaststond.

Ondanks dat Bottas als eerste naar buiten was gegaan, werd de eerste rondetijd gereden door Isack Hadjar: 1.34.447. Leclerc en Hamilton doken daar vervolgens onder, alvorens ook de Mercedes-coureurs aan een snelle ronde begonnen. Antonelli reed een nieuwe snelste tijd met 1.33.455, waarna Mercedes-teamgenoot Russell een 1.33.030 liet noteren.

De baancondities verbeterden gedurende de sessie, waardoor Hamilton en Leclerc tijdens hun tweede run naar de tweede en derde plek opklommen. Met respectievelijk een 1.33.148 en 1.33.194 gaven zij uiteindelijk een tiende toe op de tijd van Russell. Antonelli sloot het eerste deel van de kwalificatie als vierde af, voor McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri op P5 en P6. Verstappen trapte de sprintkwalificatie in China af met een 1.34.170, waarmee hij elfde was en ruim een seconde langzamer dan Russell. "Kan iemand de drivability controleren? Het is verschrikkelijk", meldde hij op weg terug naar de pits. "De upshifts, alles."

Williams-rijders Alexander Albon en Carlos Sainz bleven steken op de zeventiende en achttiende tijd en waren zodoende uitgeschakeld na SQ1. Ook het duo van Aston Martin was vroeg klaar met de negentiende tijd van Fernando Alonso en de twintigste tijd van Lance Stroll. Bottas was het langzaamst en begint daarmee zaterdag naast Pérez vanaf de laatste rij.

SQ2: Met de hakken over de sloot

Verstappen noteerde tijdens SQ2 een 1.33.564, waarmee hij tijdelijk de snelste was. Met nadruk op tijdelijk, want kort daarop gingen de zes coureurs van Mercedes, McLaren en Ferrari nog sneller rond, waardoor hij na de eerste serie vliegende ronden zevende stond. Russell was met een 1.32.241 het snelst, voor Antonelli, die met de andere W17 slechts 0.050 seconde langzamer was. Leclerc was daarachter best-of-the-rest met een 1.32.602. Piastri, Hamilton en Norris volgden met de vierde, vijfde en zesde tijd.

Max Verstappen toonde zich niet tevreden over de RB22 tijdens de sprintkwalificatie in China. Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Verstappen en Hadjar zakten uiteindelijk naar de negende en tiende plek, waarmee beide Red Bull-coureurs echt met de hakken over de sloot door waren. Nico Hülkenberg en Esteban Ocon waren namelijk maar enkele honderdsten langzamer dan de twee Red Bull-rijders. Verstappen werd bij het uitkomen van de laatste hairpin echter nog gehinderd door Pierre Gasly, waarna hij bij de laatste bocht te wijd uitkwam. Naast Hülkenberg en Ocon was SQ2 ook het eindstation voor Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad en Franco Colapinto.

SQ3: Mercedes oppermachtig

Nadat de eerste twee delen van de kwalificatie op mediums werden verreden, was het nu tijd om de soft band erbij te pakken. Antonelli opende met een 1.31.800, waarna Russell de lat op 1.31.520 legde.

Mercedes was daarmee flink sneller dan de concurrentie. Hamilton ging naar de derde tijd, maar was al zes tienden langzamer dan Russell. Leclerc was na de eerste reeks snelle ronden vierde, op maar liefst 1,2 seconden. Verstappen reed de vijfde tijd met een 1.33.524: een verschil van maar liefst 1,7 seconde. De andere vijf coureurs kwamen pas later in de sessie naar buiten.

Aan het einde van de sprintkwalificatie verbeterde Russell zich niet, maar zijn initiële tijd bleek voldoende voor pole doordat Antonelli maar marginaal sneller ging, terwijl de overige coureurs er niet aan te pas kwamen. Norris kwam in de slotfase tot de derde tijd met een 1.32.141, waarmee hij zes tienden trager was dan Russell en een fractie sneller dan Hamilton. Piastri en Leclerc kwalificeerden zich daarachter als vijfde en zesde. Gasly verraste met de zevende tijd: hij was vier tienden sneller dan Verstappen op P8. Bearman en Hadjar completeren zaterdag de top-tien op de grid.

De eerste sprintrace van 2026 begint zaterdag om 04.00 uur Nederlandse tijd.