Op 12 maart 2006 maakte Nico Rosberg zijn Formule 1-debuut in de Grand Prix van Bahrein. De Williams-rookie eindigde als zevende en scoorde daarmee direct punten, ondanks een race die dramatisch begon.

Rosberg, zoon van wereldkampioen Keke Rosberg, gold al jaren als een groot talent. Nadat hij in 2005 de eerste editie van de GP2 Series had gewonnen – na een titelstrijd met Heikki Kovalainen – promoveerde hij naar F1 bij Williams, waar hij teamgenoot werd van Mark Webber.

Nico Rosberg met vader Keke Rosberg, wereldkampioen 1982. "Nico heeft op 20-jarige leeftijd al meer races gereden dan zijn vader in zijn hele carrière." Foto door: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

De Duitser, die in 2004 was overgestapt van een Finse racelicentie, was pas 20 jaar oud toen hij zijn eerste Grand Prix reed, maar werd door Williams hoog gewaardeerd.

"Zijn natuurlijke talent in de cockpit wordt geëvenaard door zijn intelligentie daarbuiten, wat blijkt uit zijn diepgaande technische kennis en communicatie van gegevens tijdens de maanden die hij dit seizoen als testcoureur heeft doorgebracht", schreef het team in een verklaring toen het Rosberg als nieuwe coureur bevestigde.

"Zijn natuurlijke talent in de cockpit wordt geëvenaard door zijn intelligentie daarbuiten", zei Williams over de Fin Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"Ondanks zijn jeugdige leeftijd weerspiegelt zijn rijke ervaring de vroege start van hedendaagse coureurs en het is veelzeggend dat Nico op 20-jarige leeftijd al meer races heeft gereden dan zijn vader... in zijn hele carrière."

De GP van Bahrein in 2006 markeerde ook de invoering van het huidige Q1/Q2/Q3-kwalificatiesysteem. Rosberg haalde het tweede segment van de sessie in Sakhir, drie tienden langzamer dan Webber; hij nam de 12e plaats op de grid in, terwijl de Australiër opklom naar de zevende plaats.

Indrukwekkende inhaalrace

De race begon echter chaotisch. In de openingsronde probeerde Rosberg Nick Heidfeld aan de binnenkant in te halen, maar daarbij raakte zijn voorvleugel beschadigd. De Williams-coureur viel terug naar de laatste plaats, bijna een minuut achter de kop van het veld.

Rosberg: "Ik dacht dat het gedaan was en verwachtte niets meer van de race" Foto door: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Daarna begon een indrukwekkende inhaalrace. Rosberg reed een sterk tempo en wist ronde na ronde terrein goed te maken. Uiteindelijk passeerde hij onder meer Takuma Sato, Scott Speed, Heidfeld, David Coulthard en Christian Klien.

Na 57 ronden kwam Rosberg als zevende over de streep, waarmee hij twee WK-punten behaalde.

Alsof dat nog niet genoeg was, noteerde hij ook de snelste ronde van de race, sneller dan zowel Fernando Alonso als Michael Schumacher. Daarmee werd Rosberg de jongste coureur ooit met de snelste ronde in een Grand Prix.

"Toen ik de eerste keer naar het pitbord keek, lag ik laatste en stond ik 60 seconden achter de rest. Ik dacht dus dat het gedaan was en verwachtte niets meer van de race", zei de Williams-coureur na afloop.

"Maar ineens begon ik posities goed te maken en via de radio zeiden ze: 'Nico, je gaat geweldig, je bent de snelste man op de baan.' Ik dacht: dat meen je niet."

Nico Rosberg, Williams Foto door: Mark Capilitan / Sutton Images via Getty Images

"Het voelde echt goed en ik bleef gewoon vol pushen. Ik kwam steeds dichterbij en kon een paar mooie inhaalacties plaatsen, wat echt leuk was."

"Ik voelde dat ik echt heel snel was, maar het verbaasde me ook een beetje. Schumacher en Alonso reden vooraan voluit en ik was sneller dan zij, dus dat was wel verrassend – maar geweldig."

Met 20 jaar, 8 maanden en 13 dagen was Rosberg de op twee na jongste puntenpakker in de geschiedenis, achter Jenson Button en Ricardo Rodríguez. Twintig jaar later is hij de op zeventien na jongste.

De rest van zijn debuutjaar verliep wisselvallig, mede door technische problemen en enkele fouten. Toch legde zijn debuut de basis voor een sterke carrière, die uiteindelijk uitmondde in de wereldtitel van 2016 met Mercedes, waarna Rosberg enkele dagen later verrassend zijn afscheid aankondigde.

"Nico kan zelfs de wereldtitel winnen. Het zal tijd kosten, maar hij kan het", zei tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen in maart 2006. De Fin had het nauwelijks beter kunnen verwoorden.

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, wereldkampioenschap 2016 achter de schermen Foto door: Paul Ripke