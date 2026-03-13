F1-update: Verstappen wijst pijnpunt aan in China, neemt Mercedes een deel van Alpine over?
Max Verstappen die de vrijdag van Red Bull 'een ramp' noemt, de sprintpole van George Russell en Mercedes dat interesse heeft in aandelen in Alpine: dit en meer in een nieuwe aflevering van de F1-update.
George Russell heeft zoals verwacht de sprintpole te pakken in Shanghai. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli moest na afloop nog even naar de stewards, maar uiteindelijk blijft de front row lock-out van het merk met de ster overeind. Het verschil met de rest bleek opnieuw groot, hetgeen Oscar Piastri ‘indrukwekkend' heeft genoemd. Niet alle klantenteams waren na afloop van de race in Melbourne even blij met de informatie die ze vanuit Mercedes HPP hebben gekregen, maar Toto Wolff zei donderdag dat er inmiddels een meeting tussen Mercedes en de klantenteams heeft plaatsgevonden. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals een blik op de data om te zien waar Mercedes precies het verschil maakt. Verder logischerwijs aandacht voor de dag van Red Bull Racing en Max Verstappen, waarbij de Nederlander het zelf omschreef als ‘een ramp’. Afsluitend passeert Alpine de revue, met Flavio Briatore die heeft bevestigd dat Mercedes interesse heeft om 24 procent van de aandelen – het belang van Otro Capital – over te nemen.
