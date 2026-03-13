WEC vindt nieuwe datum voor 1.812 kilometer van Qatar

WEC
Losail
WEC vindt nieuwe datum voor 1.812 kilometer van Qatar

Mekies reageert op Max Verstappen: "Groot verschil verrast ons niet"

Formule 1
GP van China
Mekies reageert op Max Verstappen: "Groot verschil verrast ons niet"

Waarom Ferrari al na VT1 in China stopte met 'macarena-achtervleugel'

Formule 1
GP van China
Waarom Ferrari al na VT1 in China stopte met 'macarena-achtervleugel'

Alonso ziet Aston Martin stapje zetten: "Maar we zijn nog ver weg"

Formule 1
GP van China
Alonso ziet Aston Martin stapje zetten: "Maar we zijn nog ver weg"

F1-update: Verstappen wijst pijnpunt aan in China, neemt Mercedes een deel van Alpine over?

Formule 1
GP van China
F1-update: Verstappen wijst pijnpunt aan in China, neemt Mercedes een deel van Alpine over?

Wolff verklaart Mercedes-voorsprong in sprintkwalificatie China

Formule 1
GP van China
Wolff verklaart Mercedes-voorsprong in sprintkwalificatie China

Hamilton wijst op Ferrari-probleem na F1-sprintkwalificatie China

Formule 1
GP van China
Hamilton wijst op Ferrari-probleem na F1-sprintkwalificatie China

McLaren troeft Ferrari af: "Maar gat met Mercedes is indrukwekkend"

Formule 1
GP van China
McLaren troeft Ferrari af: "Maar gat met Mercedes is indrukwekkend"
Formule 1 GP van China

F1-update: Verstappen wijst pijnpunt aan in China, neemt Mercedes een deel van Alpine over?

Max Verstappen die de vrijdag van Red Bull 'een ramp' noemt, de sprintpole van George Russell en Mercedes dat interesse heeft in aandelen in Alpine: dit en meer in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
George Russell heeft zoals verwacht de sprintpole te pakken in Shanghai. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli moest na afloop nog even naar de stewards, maar uiteindelijk blijft de front row lock-out van het merk met de ster overeind. Het verschil met de rest bleek opnieuw groot, hetgeen Oscar Piastri ‘indrukwekkend' heeft genoemd. Niet alle klantenteams waren na afloop van de race in Melbourne even blij met de informatie die ze vanuit Mercedes HPP hebben gekregen, maar Toto Wolff zei donderdag dat er inmiddels een meeting tussen Mercedes en de klantenteams heeft plaatsgevonden. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals een blik op de data om te zien waar Mercedes precies het verschil maakt. Verder logischerwijs aandacht voor de dag van Red Bull Racing en Max Verstappen, waarbij de Nederlander het zelf omschreef als ‘een ramp’. Afsluitend passeert Alpine de revue, met Flavio Briatore die heeft bevestigd dat Mercedes interesse heeft om 24 procent van de aandelen – het belang van Otro Capital – over te nemen.

F1-update: Verstappen deelt ideeën na Mario Kart-achtige race, starts te gevaarlijk?

Formule 1
Formule 1
GP van China
F1-update: Verstappen deelt ideeën na Mario Kart-achtige race, starts te gevaarlijk?

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Naast Horner ook Wolff in de race voor Alpine-aandelen? Dit maakt het zo interessant

Formule 1
Formule 1
Naast Horner ook Wolff in de race voor Alpine-aandelen? Dit maakt het zo interessant

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Bekijk meer