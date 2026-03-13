WEC vindt nieuwe datum voor 1.812 kilometer van Qatar

Die openingsronde in het WEC-kampioenschap stond van 26 tot en met 28 maart op het programma en zou worden voorafgegaan door de WEC Proloog op 22 en 23 maart. Beide evenementen werden van de kalender gehaald vanwege de oorlog die eind februari tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran uitbrak.

Waar de WEC Proloog meteen werd verplaatst naar Italië (Imola), daar bleef het lot van de 1.812 kilometer van Qatar ongewis. De FIA heeft nu een nieuwe datum gevonden: de langeafstandsrace zal plaatsvinden van 22 tot en met 24 oktober, waarmee het de voorlaatste race van het seizoen wordt, twee weken voor de 8 uur van Bahrein. Het kampioenschap hoopt dat de geopolitieke situatie het mogelijk zal maken dat het evenement doorgaat.

"De veiligheid van deelnemers, personeel en toeschouwers blijft de hoogste prioriteit voor de Qatar Motor Sports Federation, het Losail International Circuit, de FIA en het FIA WEC", aldus het kampioenschap in een aankondiging. "Alle partijen zullen de ontwikkelingen in de regio nauwlettend blijven volgen."

Andere motorsportevenementen op de tocht

Het WEC was een van de eerste die een beslissing nam over uitstel, maar ook de Formule 1 schrapte al in het eerste weekend van de oorlog een Pirelli-bandentest in Bahrein. Ook andere evenementen in de regio staan onder druk. In de Formule 1 staat de Grand Prix van Bahrein gepland voor 12 april, gevolgd door de Grand Prix van Saoedi-Arabië het weekend daarop. De MotoGP heeft de Grand Prix van Qatar gepland voor 12 april, twee weken na het geplande bezoek van het WEC.

Deze kampioenschappen hebben nog geen besluit genomen over de organisatie van deze races, maar aankondigingen worden de komende dagen verwacht, vooral omdat de logistiek het niet toelaat om tot het laatste moment te wachten. Gezien de nog steeds hoog opgelopen spanningen tussen Iran en de buurlanden, lijkt het onwaarschijnlijk dat de races doorgaan.