Aanbevolen voor jou

Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"

VLN
Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"

NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

VLN
NLS2
NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Formule 1
De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen

Formule 1
GP van China
Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen

Razgatlioglu verrast met P3 en blijft realistisch: "Dit is pas de vrijdag"

MotoGP
GP van Brazilië
Razgatlioglu verrast met P3 en blijft realistisch: "Dit is pas de vrijdag"

De uitloopronde: Hoe word je Formule 1-journalist?

Formule 1
De uitloopronde: Hoe word je Formule 1-journalist?

Fermín Aldeguer akkoord met Ducati over transfer naar VR46 in 2027

MotoGP
GP van Brazilië
Fermín Aldeguer akkoord met Ducati over transfer naar VR46 in 2027

Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Brazilië
Formule 1 GP van China

Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen

Oliver Bearman is een van de grote verrassingen van het nog jonge Formule 1-seizoen. De coureur van Haas staat momenteel vijfde en is erg te spreken over het werk dat zijn team tot dusverre heeft gedaan, maar hij wil meer.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Twee Grands Prix, één sprintrace en drie keer in de punten: het nieuwe F1-seizoen kon voor Oliver Bearman nauwelijks beter beginnen. De jonge coureur van Haas begon het seizoen met een zevende plaats in Melbourne, werd vervolgens achtste in de sprintrace van Shanghai, om tot slot vijfde te worden in de Grand Prix van China.

Die uitslagen leverden hem voorlopig zeventien punten en een vijfde plaats in het WK op, nog voor wereldkampioenen Lando Norris en Max Verstappen

Bearman, pas 20 jaar oud maar toch al bezig aan zijn derde jaar in F1, is tevreden over zijn uitslagen en prijst het werk dat zijn team achter de schermen uitvoert. Opvallend is dat de Engelsman in alle drie zijn optredens dit jaar een inhaalrace moest rijden om in de punten te belanden. Het doet hem de uitspraak ontlokken dat zijn auto vooral in de race goed tot zijn recht komt. "Ik denk dat we op dit moment sterker zijn in racetrim", erkende Bearman na zijn laatste puntenfinish in Shanghai. "Dat lijkt duidelijk het geval. De kwalificatie is iets lastiger geweest."

Oliver Bearman in duel met Max Verstappen.

"Er is nog genoeg werk te doen voor de volgende race. We moeten een aantal dingen optimaliseren, maar ik ben erg blij met de balans en het gevoel van de auto. Het is een sterke basis en daar moeten we op voortbouwen."

Ook de concurrentie zit niet stil. Bearman verwacht dat vooral Alpine gedurende het seizoen een serieuze uitdager zal worden. "Ik moet zeggen dat Pierre ontzettend snel was [in China]. Zelfs in de race, in de laatste tien ronden, kwam hij razendsnel dichterbij."

'Let op Alpine'

Waar de Alpine A526, aangedreven door de sterke Mercedes-krachtbron, in de Chinese kwalificatie een iets hogere topsnelheid haalde dan de Haas, daar bleek de Ferrari-krachtbron achterin de Haas juist effectiever bij lagere snelheden, mede dankzij een kleinere turbo. Tijdens de race was Bearman aanvankelijk sneller in het eerste deel van de tweede stint op de harde band, maar verderop in de race was Gasly structureel sneller. Dat wijst erop dat Alpine in de slotfase van een stint de nieuwe Pirelli's beter onder controle lijkt te hebben.

Aan de andere kant van de Haas-garage gaat het Esteban Ocon minder voor de wind. De Fransman werd elfde in Australië, tiende in de Chinese sprintrace en veertiende in de hoofdrace in Shanghai. Ocon leek in die laatste race op weg naar punten, maar verspeelde een top-tien klassering door bij een geforceerde  inhaalactie op Franco Colapinto tegen de Argentijn aan te rijden. Hij bood daarvoor meteen zijn excuses aan, maar kreeg ook een tijdstraf van tien seconden.

Esteban Ocon en Franco Colapinto raken elkaar in Shanghai.

Dat de twee zo dicht bij elkaar reden, kwam mede door een fout bij de pitstop van Ocon een paar ronden eerder. "Esteban reed ook een sterke race, maar had pech bij zijn pitstop", aldus teambaas Ayao Komatsu. "We maakten een fout waardoor hij op een positie terechtkwam waar hij niet had moeten zitten. Zonder die fout had ook hij in de punten gezeten. Dubbele punten waren de kers op de taart geweest, maar we hebben laten zien wat mogelijk is."

Net binnen

Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"

VLN
Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"

NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

VLN
NLS2
NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Formule 1
De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen

Formule 1
GP van China
Bearman prijst balans Haas na sterke start Formule 1-seizoen
Vorig artikel De uitloopronde: Hoe word je Formule 1-journalist?
Volgend artikel De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Italië en Formule 1 feliciteren Antonelli met eerste Grand Prix-zege

Formule 1
Formule 1
GP van China
Italië en Formule 1 feliciteren Antonelli met eerste Grand Prix-zege

Dit schrijven de internationale media over de Chinese Grand Prix

Formule 1
Formule 1
GP van China
Dit schrijven de internationale media over de Chinese Grand Prix

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Meer van
Esteban Ocon

Het Ferrari-voorbeeld dat Haas in F1-weekend China volgde

Formule 1
Formule 1
GP van China
Het Ferrari-voorbeeld dat Haas in F1-weekend China volgde

Ocon biedt excuses aan Colapinto na botsing in Chinese GP

Formule 1
Formule 1
GP van China
Ocon biedt excuses aan Colapinto na botsing in Chinese GP

Management doet opvallende oproep aan fans Colapinto na crash met Ocon

Formule 1
Formule 1
GP van China
Management doet opvallende oproep aan fans Colapinto na crash met Ocon
Meer van
Haas F1 Team

Haas verrast opnieuw in China: "Red Bull op eigen kracht verslagen"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Haas verrast opnieuw in China: "Red Bull op eigen kracht verslagen"

Bearman opgelucht na moment met Hadjar: "Geluk dat ik hier sta"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Bearman opgelucht na moment met Hadjar: "Geluk dat ik hier sta"

Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026

Formule 1
Formule 1
GP van China
Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Erwin Jaeggi
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Column: Is verandering de motor van de Formule 1, of vergeten we de essentie?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Column: Is verandering de motor van de Formule 1, of vergeten we de essentie?

Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?
Bekijk meer