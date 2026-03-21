Twee Grands Prix, één sprintrace en drie keer in de punten: het nieuwe F1-seizoen kon voor Oliver Bearman nauwelijks beter beginnen. De jonge coureur van Haas begon het seizoen met een zevende plaats in Melbourne, werd vervolgens achtste in de sprintrace van Shanghai, om tot slot vijfde te worden in de Grand Prix van China.

Die uitslagen leverden hem voorlopig zeventien punten en een vijfde plaats in het WK op, nog voor wereldkampioenen Lando Norris en Max Verstappen.

Bearman, pas 20 jaar oud maar toch al bezig aan zijn derde jaar in F1, is tevreden over zijn uitslagen en prijst het werk dat zijn team achter de schermen uitvoert. Opvallend is dat de Engelsman in alle drie zijn optredens dit jaar een inhaalrace moest rijden om in de punten te belanden. Het doet hem de uitspraak ontlokken dat zijn auto vooral in de race goed tot zijn recht komt. "Ik denk dat we op dit moment sterker zijn in racetrim", erkende Bearman na zijn laatste puntenfinish in Shanghai. "Dat lijkt duidelijk het geval. De kwalificatie is iets lastiger geweest."

Oliver Bearman in duel met Max Verstappen. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Er is nog genoeg werk te doen voor de volgende race. We moeten een aantal dingen optimaliseren, maar ik ben erg blij met de balans en het gevoel van de auto. Het is een sterke basis en daar moeten we op voortbouwen."

Ook de concurrentie zit niet stil. Bearman verwacht dat vooral Alpine gedurende het seizoen een serieuze uitdager zal worden. "Ik moet zeggen dat Pierre ontzettend snel was [in China]. Zelfs in de race, in de laatste tien ronden, kwam hij razendsnel dichterbij."

'Let op Alpine'

Waar de Alpine A526, aangedreven door de sterke Mercedes-krachtbron, in de Chinese kwalificatie een iets hogere topsnelheid haalde dan de Haas, daar bleek de Ferrari-krachtbron achterin de Haas juist effectiever bij lagere snelheden, mede dankzij een kleinere turbo. Tijdens de race was Bearman aanvankelijk sneller in het eerste deel van de tweede stint op de harde band, maar verderop in de race was Gasly structureel sneller. Dat wijst erop dat Alpine in de slotfase van een stint de nieuwe Pirelli's beter onder controle lijkt te hebben.

Aan de andere kant van de Haas-garage gaat het Esteban Ocon minder voor de wind. De Fransman werd elfde in Australië, tiende in de Chinese sprintrace en veertiende in de hoofdrace in Shanghai. Ocon leek in die laatste race op weg naar punten, maar verspeelde een top-tien klassering door bij een geforceerde inhaalactie op Franco Colapinto tegen de Argentijn aan te rijden. Hij bood daarvoor meteen zijn excuses aan, maar kreeg ook een tijdstraf van tien seconden.

Esteban Ocon en Franco Colapinto raken elkaar in Shanghai. Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Dat de twee zo dicht bij elkaar reden, kwam mede door een fout bij de pitstop van Ocon een paar ronden eerder. "Esteban reed ook een sterke race, maar had pech bij zijn pitstop", aldus teambaas Ayao Komatsu. "We maakten een fout waardoor hij op een positie terechtkwam waar hij niet had moeten zitten. Zonder die fout had ook hij in de punten gezeten. Dubbele punten waren de kers op de taart geweest, maar we hebben laten zien wat mogelijk is."