De onverwachte April-pauze in de Formule 1 kan voor Cadillac wel eens precies op het juiste moment komen. Volgens Valtteri Bottas biedt de onderbreking broodnodige ruimte om structurele problemen aan te pakken én performance te vinden.

Met het wegvallen van de races in Bahrein en Jeddah ontstaat een gat van vijf weken tussen de GP van Japan volgende week en de GP van Miami in mei. Voor Cadillac betekent dat één ding: tijd. Tijd die het team hard nodig heeft.

"Ik denk dat het eigenlijk best gunstig is voor ons", zegt Bottas. "We hebben meer tijd om dingen op te lossen – want we hebben nog steeds problemen, we hebben nog geen enkele probleemloze week gehad – en ook meer tijd om performance te vinden."

Die boodschap is duidelijk: de pauze verandert niets aan de zwakke start, maar biedt wel de kans om die te corrigeren. Daarnaast zegt Bottas dat de pauze wat ademruimte kan geven aan de mensen van het team, die het hard nodig hebben na maandenlang dag en nacht te hebben gewerkt.

Kinderziektes en operationele zwakte zichtbaar

Cadillac kende een moeizame seizoensstart met meerdere technische en operationele tekortkomingen. Problemen met het brandstofsysteem zorgden voor uitvalmomenten en verstoorden meerdere sessies voor zowel Bottas als Sergio Perez.

Ook operationeel liep het niet soepel. In Melbourne noteerde het team de op een na langzaamste pitstops, terwijl het in China zelfs de langzaamste was. De benchmark van 25,793 seconden lag ver buiten het niveau van de concurrentie.

Daarnaast waren er opvallende incidenten, zoals beide coureurs die in Australië hun spiegels verloren – een detail dat de fragiliteit van het pakket onderstreept.

Keuze voor veilige maar beperkte auto

Een groot deel van de achterstand is terug te voeren op de basis van de auto. Cadillac koos voor een veilige aanpak om deadlines te halen richting het debuutseizoen. Daardoor stond de eerste auto al op 16 januari op de baan – aanzienlijk eerder dan sommige concurrenten.

Maar die vroege start kwam met een prijs. "We wisten dat dit zou gebeuren", zegt Perez. "Deze auto is lang geleden al afgerond. Hij is heel basic. De start zou altijd moeilijk worden."

Bottas wijst vooral naar aerodynamische tekortkomingen: "Vooral aan de achterkant missen we veel downforce. Dat beperkt ons in de afstelling, omdat we constant de achterkant moeten beschermen."

Pauze als ontwikkelingskans

Cadillac bracht in China al kleine updates, waaronder aan de diffuser en spiegelconstructie. Maar de echte winst moet nog komen.

"We waren van plan om bijna elke race updates te brengen", zegt Bottas. "Dus zeker iets voor Japan, en hopelijk iets groters na de 'spring break'."

Die 'spring break' - normaal ondenkbaar in het F1-schema - kan zo uitgroeien tot een cruciaal kantelpunt. Niet omdat Cadillac ineens snel zal zijn, maar omdat het in elk geval de tijd krijgt om dat proces te versnellen.