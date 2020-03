Ricciardo: "Na 2014 verwachtte ik voor 2020 een wereldtitel"

Inmiddels is het 2020 en staat het aantal wereldtitels van Renault-coureur Daniel Ricciardo nog altijd op nul. Hij begint dit jaar aan zijn tiende seizoen in de Formule 1. Ricciardo debuteerde halverwege 2011 tijdens de Britse Grand Prix bij HRT, waarna hij via Toro Rosso in 2014 bij Red Bull Racing terechtkwam. In zijn eerste seizoen bij dat team won de Australiër drie races en versloeg hij teamgenoot Sebastian Vettel, die in de vier voorgaande seizoenen (2010-2013) gekroond werd tot wereldkampioen.

Bij Red Bull Racing vestigde Ricciardo zijn naam definitief in de Formule 1 en nog altijd staat hij bekend als een van de sterkste coureurs op de grid. Dat was iets waar hij ten tijde van zijn debuut op mikte, maar na zijn sterke seizoen in 2014 hoopte hij wel op meer. “Dat is absoluut waar ik op mikte. Als ik echt eerlijk ben, dan had ik na mijn jaar in 2014 en vooruitblikkend richting 2020 wel een wereldtitel verwacht. Of drie”, vertelt Ricciardo met een knipoog aan Formula1.com.

Toch is er geen teleurstelling bij Ricciardo over het ontbreken van een wereldtitel op zijn palmares. Hij verwachtte misschien wel meer van de afgelopen seizoenen, maar terugblikkend is er ook trots bij de 30-jarige coureur. “Kijkend naar de jaren na 2014 ben ik niet verrast, en misschien zelfs wel niet zo onder de indruk. Als ik mezelf in 2011 in deze positie had gezet, wist welke impact ik misschien heb gehad op de sport en waar ik terecht ben gekomen, dan ben ik natuurlijk blij en trots. Ik ben er echter nog niet en ik ben ook nog niet klaar.”

