Verstappen en Luyendyk heropenen vernieuwd Circuit Zandvoort

De eer van een allereerste ronde over het nieuwe circuit valt Max Verstappen met deze opening niet ten deel. Toen de achtvoudig Grand Prix-winnaar woensdagmiddag, in het bijzijn van onder meer Motorsport.com, in de Red Bull RB8 stapte voor zijn zogenoemde 'legendary lap' waren hem immers al meerdere coureurs voorgegaan. Zo mocht Tom Coronel zijn kunsten al in een eerder stadium vertonen op het verbouwde duinencircuit.

Maar toch: een formele heropening van Circuit Zandvoort is natuurlijk niet compleet zonder de man waar het in mei voor een groot deel om draait. Verstappen heeft immers een cruciale rol gespeeld in de terugkeer van de Grand Prix van Nederland en daarmee in de verbouwing van het roemruchte circuit. En dus was Verstappen junior, in het bijzijn van zijn jarige vader, present om de eerste 'formele' ronden voor zijn rekening te nemen. In tegenstelling tot een eerder voornemen werd zijn rondetijd overigens niet geklokt als een nieuw ronderecord, maar goed: dat mocht de pret voor alle aanwezig zeker niet drukken, de symboliek was er immers niet minder om. Na de 'legendary lap' volgden nog eens twee runs van twee ronden. Jan Lammers gaf, zwaaiend met de Nederlandse vlag, het startsignaal voor de eerste ronde.

Symbolisch was ook de aanwezigheid van Arie Luyendyk. De laatste bocht voor start-finish draagt zijn naam en laat dat net één van de bochten zijn die volledig op de schop is gegaan. Met een banking van 18 graden - zo'n 32 procent - is de Arie Luyendykbocht met afstand de spectaculairste plek van het nieuwe circuit te noemen. Dat de naamgever zelf ook veelvuldig furore heeft gemaakt in kombochten - denk aan zijn twee zeges in de Indy 500 - maakt het geheel helemaal af. De 66-jarige Luyendyk mocht zelf ook nog even instappen voor enkele ronden in de Aston Martin Superleggera met Verstappen aan het stuur en kon zo aan den lijve ondervinden hoe zijn eigen bocht in het vervolg door het leven gaat. De cirkel was daarmee rond, de opening meer dan geslaagd.

Houd deze website in de gaten voor de eerste beelden, reacties en interviews.

Video: Een ronde onboard over het vernieuwde Circuit Zandvoort