Leclerc: "Sebastian zal me ook dit seizoen helpen"

Niet langer is de hij de nieuweling achter zijn ervaren collega Sebastian Vettel. Teambaas Mattia Binotto heeft al laten doorschemeren dat beide coureurs vanaf nu gelijkwaardig zijn. Sterker nog, met de onduidelijkheid of Vettel volgend jaar überhaupt nog bij Ferrari rijdt, is er zelfs wat voor te zeggen dat het team Leclerc naar voren schuift als sterkhouder van het team.

De tweevoudig Grand Prix-winnaar is klaar voor die rol: “In de lagere raceklassen vormde ik vaak het referentiepunt. Je moet goede feedback kunnen geven en weten hoe je de mensen met wie je samenwerkt moet motiveren ook als het niet goed gaat. Ik merk dat ik – hoewel ik Sebastian naast me heb – dat vandaag de dag al doe. Ik doe dat dus al, zelfs met Sebastian die meer ervaring heeft.”

De twee coureurs hadden het vorig jaar regelmatig met elkaar aan de stok. In de machtsstrijd om de gunsten van Ferrari zou het voor Leclerc misschien beter zijn als de Scuderia het aflopende contract met de Duitser niet verlengt en in 2021 voor een andere coureur kiest, bijvoorbeeld Daniel Ricciardo of Carlos Sainz. Leclerc is daar echter niet mee bezig: “Je leert van iedereen: Sebastian heeft me in mijn eerste jaar enorm geholpen en hij zal me ook dit seizoen helpen. Maar goed, als er iemand anders komt dan zal ik ook weer van hem leren. Je steekt altijd wel wat op van de persoon die in dezelfde wagen zit. Uiteindelijk is hij het enige referentiepunt. Maar in het geval van Seb: ik denk dat we een modus hebben gevonden om samen te werken. Er is altijd rivaliteit, maar het is belangrijk om als team te opereren.”

Ferrari leek tijdens de afgelopen wintertest in Barcelona de zaken nog niet geheel op orde te hebben. Het team lijkt definitief voorbij gestreefd door Red Bull en voelt zelfs de hete adem van het middenveld in de nek. Toch is Leclerc niet teleurgesteld over de testresultaten: “Ik had er geen verwachtingen bij. Vorig jaar hadden we een goede start, waren we erg blij en toen bleek dat we er tijdens de eerste race niet stonden. Dit jaar hebben we een andere aanpak, we concentreren ons meer op onszelf en minder op Mercedes en Red Bull.”

Met medewerking van Roberto Chinchero

Charles Leclerc eerder dit jaar tijdens Autosport International