IndyCar-steward Luyendyk: Verstappen verdiende geen straf, Hamilton wel

Waar de Formule 1 gedurende het seizoen werkt met verschillende stewards, is Arie Luyendyk het hele jaar door een van de twee vaste stewards in de Amerikaanse IndyCar Series. De coureurs in de Formule 1 worden voor vrijwel iedere kleine overtreding op het matje geroepen, maar in de IndyCar kan een stuk meer door de beugel. “We laten ze racen, we laten ze tegen elkaar aanleunen”, vertelt Luyendyk in gesprek met Motorsport.com Nederland over het feit dat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan iets meer is toegestaan. “Soms gebeurt dat iets teveel, maar dan geven we nog niet gelijk een straf.”

Volgens Luyendyk komt de iets lossere omgang het racen ten goede, omdat coureurs niet voortdurend hoeven te vrezen dat een mislukte inhaalactie zal resulteren in een straf: “We willen de jongens niet de druk op de schouders leggen zoals ze dat nu hebben in de Formule 1. Zo van: ‘Mag ik dat wel?’ Dat ze allemaal... Net als een hond die een beetje schuw is, zo zitten ze achter het stuur. Zo van: 'Kan ik dat wel doen?'”

Speeltuin

De vrijere vorm van racen is voor coureurs die na een jarenlange carrière in Europa de overstap maken naar Amerika soms best even wennen: “Ik zeg niet dat het een beter is dan het ander, maar toen Romain Grosjean bij ons kwam rijden heb ik hem verteld dat we een groot window hebben waarin we spelen. Een grote speeltuin zeg maar. We hebben best aan hem uit moeten leggen wat wel en niet mag.”

Luyendyk volgt vanuit Amerika ook de Formule 1 op de voet. De Nederlander moet toegeven dat hij het niet altijd eens is met de beslissingen die zijn collega-stewards maken: “Sommige dingen die in de Formule 1 gebeurd zijn dit jaar, daar was ik het niet mee eens. Dat Max Verstappen bijvoorbeeld wel of geen straf kreeg, of Lewis Hamilton wel of niet. Of hoe zwaar.”

Hoe denkt Luyendyk over Silverstone en Monza?

Daarmee komen we automatisch uit bij de twee spraakmakendste momenten van het Formule 1-seizoen tot dusver: de aanvaringen tussen beide titelrivalen eerder dit jaar in Silverstone en in Monza. Voor de aanvaring met Max Verstappen in de openingsronde van de Britse Grand Prix kreeg Hamilton een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek. Hoe denkt Luyendyk daarover? “In Silverstone vond ik het een zware afloop van een aanvaring. De verantwoordelijke partij is bij ons altijd de partij die in wil halen. Als die partij dan de ander aanraakt, zou dat kunnen komen omdat de ander naar beneden is gegaan. Max ging wel een beetje naar beneden, maar stopte toen en daarna had je pas de aanvaring. In onze IndyCar-wereld was dat een straf geweest voor Hamilton, maar niet een tijdstraf. Wij doen of een drive through of je moet de positie teruggeven, maar hier was er weinig terug te geven, want Max lag in het hek en best wel zwaar ook. In mijn geval had ik hem een drive through gegeven.”

Dan door naar de tweede aanvaring tussen Verstappen en Hamilton: het incident tijdens de Grand Prix van Italië dat voor beide coureurs het einde van de race markeerde. Het leverde Verstappen een gridstraf op voor de eerstvolgende race in Rusland. Onterecht, vindt Luyendyk: “Daar had ik niets gedaan. Want uiteindelijk ging Max wel naar waar de ruimte lag, maar die ruimte verdween heel snel en daardoor kwam hij op de kerb. Het is niet dat hij eerst op de kerb kwam. Daar had ik niks gedaan. Ze lagen er tenslotte ook allebei uit.”

Bekijk bovenaan deze pagina een deel van het gesprek met Arie Luyendyk, waarin we hem ook vragen naar de toegenomen populariteit van de Formule 1 in Amerika, het ‘Netflix-effect’ en de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen. Eerder deze week blikte de tweevoudig Indy 500-winnaar ook al uitgebreid terug op het afgelopen IndyCar-seizoen en het jaar van Rinus van Kalmthout.