Vettel hint op eventueel vertrek bij Ferrari en overstap naar Mercedes

Het Italiaanse team wil graag met de Duitser verder. Teambaas Mattia Binotto verwacht dan ook geen problemen bij de onderhandelingen: “Seb is onze eerste keuze. Ik heb het al eerder gezegd: we hebben een geweldig duo, waarschijnlijk het beste in de Formule 1. We zijn er ons allemaal van bewust dat het contract van Seb afloopt. Maar wat nu belangrijker is, is het project waar we met z’n allen aan werken.”

Vettel zelf houdt echter nog een slag om de arm. Vorige week liet hij doorschemeren dat de auto van 2020 zijn prioriteit heeft en dat de tijd voor onderhandelingen vanzelf volgt. Maar op de vraag van het Duitse Sportbild of hij zijn carrière ergens anders dan bij Ferrari zou kunnen afsluiten, antwoordt Vettel bevestigend: “Ja, absoluut. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Als ik me het goed herinner was er al eens een Duitser die na Ferrari nog ergens anders heen ging.” Vettel doelt uiteraard op Michael Schumacher die in 2006, na zijn successen bij Ferrari, stopte met Formule 1, maar in 2010 zijn rentree maakte bij Mercedes.

Het is echter de vraag of Lewis Hamilton – die bij Mercedes ook aan het einde van zijn contract zit – zit te wachten op Vettel als teamgenoot. Komt er dan mogelijk een ruil van beide coureurs?