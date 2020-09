Ricciardo: Te vroeg om te praten over podiumkansen Renault in Sochi

Daniel Ricciardo sloot de vrijdag op het Sochi Autodrom af op de derde plaats, achter de dominante Mercedes-coureurs. In de eerste oefensessie noteerde hij zelfs de tweede tijd. De Australiër bleef in de tweede sessie beide McLaren-coureur voor, terwijl hij zelfs een halve seconde marge had op Max Verstappen. De Nederlander vermoedde dat het lastig zou worden om Renault te verslaan in de strijd om de derde plek tijdens de kwalificatie. Daarop erkent Ricciardo dat hij zich in Sochi op zijn gemak voelt in de R.S.20.

“Het is waarschijnlijk de allereerste keer dat ik erbij zit hier”, zei Ricciardo na afloop van de vrijdag. “Het voelde goed. Ik denk dat ik er al bij de eerste run van deze ochtend bij zat, en dat bleef zo tijdens de rest van de dag. Dus ja, heel blij met weer een goede vrijdag.” Meteen wordt is dan de vraag of Ricciardo in Rusland zijn eerste podiumplaats in dienst van Renault kan behalen. In twee van de laatste drie races eindigde hij op de vierde positie, waarmee hij een podiumplaats net miste. Op die podiumplaats staat nog een weddenschap met teambaas Cyril Abiteboul, met wie hij dezelfde tattoo neemt als er dit jaar nog een podiumplaats gescoord wordt.

Gaat dat dan in Rusland gebeuren? Ricciardo vindt het nog te vroeg om daar uitspraken over te kunnen doen. “Als we de derde plek kunnen pakken in de kwalificatie, dan heb ik er vertrouwen in dat het kan”, zei de Renault-coureur. “Volgens mij zitten al die auto’s op zo’n twee tot drie tienden van ons, en ik weet zeker dat dit zaterdag het gevecht wordt. Het gaat allemaal dichter bij elkaar komen, dus als we een tiende voorsprong kunnen houden, dan ziet het er goed uit.”

Esteban Ocon was in de tweede training bijna een halve seconde langzamer dan teamgenoot Ricciardo, maar zijn engineer garandeerde hem dat het gat verklaard kan worden doordat beide coureurs een andere aanpak hanteerden in de training. “Met de auto hebben we de kans om het echt goed te doen dit weekend, het voelt goed”, verklaarde de Fransman. “We hebben veel getest, dus we moeten alles bekijken en goed analyseren. Maar morgen is het aan ons om alles samen te laten vallen en het te doen. We hebben wat andere karakteristieken [in vergelijking met Ricciardo] qua aero en qua motor. Een aantal dingen zijn anders, maar we weten waar we staan. We weten dat de snelheid veelbelovend is, dus het is aan ons om het te doen zaterdag.”

Met medewerking van Luke Smith