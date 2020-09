Racing Point: Kritiek van Perez over behandeling verraste ons

Perez zei op donderdag in Sochi dat ‘sommige mensen binnen het team dingen beginnen te verbergen’, waaraan hij toevoegde dat het team zo transparant mogelijk moet blijven werken om de strijd om P3 bij de constructeurs te kunnen winnen. Nadat de citaten van de Mexicaan online kwamen had hij een gesprek met het management van Racing Point, waarna hij een verheldering de wereld in stuurde om duidelijk te maken dat de ‘lucht helemaal geklaard is’. Green benadrukte vervolgens dat de achtergehouden informatie betrekking had op 2021, wat volgens het technische hoofd van het team de gebruikelijke procedure is als een coureur na het seizoen bij een team vertrekt.

“Deze gesprekken gaan over de auto van volgend jaar”, zei Green. “We sluiten hem niet buiten van dingen die we dit jaar doen. Het is in ons belang om hem de rest van het seizoen zo snel mogelijk te laten zijn. We zitten in een strijd in het kampioenschap. Het doet ons niets goeds om hem anders te gaan behandelen, en dat hebben we ook niet gedaan.” Wel is er volgens Green onvrede dat Perez zijn klachten niet eerst intern heeft besproken, maar dat Racing Point het via de media moest vernemen. “Maar toen we er donderdag met hem over spraken en hem vroegen wat hij dacht dat we achterhielden, realiseerde hij zich dat hij verkeerd zat en dat we dat niet deden. En we waren open tot uren voor de bekendmaking. Maar waar we niet over praten, is wat we met de auto voor volgend jaar doen. Maar dat zou ons niet tegen moeten houden in het doen van ons werk voor dit jaar.”

Racing Point is inmiddels begonnen aan de ontwikkelingsslag voor de RP20. Op vrijdag probeerden Perez en teamgenoot Lance Stroll een upgrade voor de achterwielophanging uit. In Mugello kreeg Stroll bovendien al de beschikking over een andere reeks upgrades, met ondermeer een nieuwe vloer en nieuwe sidepods. “We hebben hier een update voor de achterwielophanging, die behoorlijk significant is”, zei Green. “Er is ook wat voor de voorwielophanging, maar vooral voor de achterwielophanging. Dat is wat de coureurs vanochtend probeerden te tunen, en het leek goede resultaten te geven. Dus we zijn blij met hoe het tot dusver gaat.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper